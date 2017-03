Bad Säckingen Die neue Popband der Jugendmusikschule Bad Säckingen feiert ihre Premiere bei der Multimediareportage Bad Säckinger Stadtgeschichten

Die neu gegründete Popband der Jugendmusikschule Bad Säckingen präsentiert sich bei der Multimediareportage Bad Säckinger Stadtgeschichten. Vor ihrem ersten Auftritt berät sie Patrick Huber von der Band Sameday Records.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Dreharbeiten für die Multimediareportage Bad Säckinger Stadtgeschichten von Rainer Jörger im Kursaal laufen auf Hochtouren. Die Stadt Bad Säckingen und das Tourismus- und Kulturamt präsentieren die Show am Samstag, 1. April, 19 Uhr, und Sonntag, 2. April, 17 Uhr. Die Reportage in modernster HDAV-Technik wird von der Kulturstiftung der Sparkasse Hochrhein und dem SÜDKURIER Medienhaus unterstützt.

Kameramann, Fotograf und Journalist Rainer Jörger besuchte jüngst die Jugendmusikschule in Bad Säckingen. Dort wurde seit rund einem Jahr an einem neuen Projekt gebastelt: Die Gründung einer Popband. Das Besondere daran: Zwei der Mitglieder spielten bisher nur klassische Musik: Die 15-jährige Marike Kunkel (Cello) und der ebenfalls 15-jährige Paul Legler (Gitarre). Drittes Bandmitglied ist Raphael Weigert (13). Die Band wird von Patrick Huber, Mitglied der Band Sameday Records, gecoacht. Paul und Raphael nehmen seit rund vier Jahren bei Patrick Huber Gitarrenunterricht. In der Band spielt Marike Cello, Paul spielt Gitarre und singt. Raphaels Musikinstrument ist ein Cajon.

Gemeinsam mit Patrick Huber haben sie einen Song geschrieben: "Pressure." Nicht nur der Song wird im Kursaal Premiere haben, sondern auch die Popband der Jugendmusikschule Bad Säckingen selbst. Neben ihrem eigenen Song wird die Band noch mit einem Cover-Song zu hören sein. Im selbst komponierten Song werden die Gefühle der Band beschrieben und die Aufregung verarbeitet. Einmal in der Woche wird geprobt, Patrick Huber ist jeweils nur kurz dabei, gibt Tipps.

Huber versteht die Gefühlsachterbahn der jungen Band. "Bei unserem allerersten Auftritt fühlten wir uns genauso", erinnert er sich. Sie hatten allerdings keinen Coach. "Ich hätte mir gewünscht, jemanden zu haben, der uns etwas beibringen kann", erinnert Huber sich rückblickend. "Es ist für die Bandmitglieder eine Herausforderung, vom Einzelschüler zur Gruppe zu wachsen", sagt Huber, "ohne Noten zu spielen." Marike erklärt: "Pop zu spielen, anstatt Klassik, ist eine neue Erfahrung für mich."

Karten für die Bad Säckinger Stadtgeschichten