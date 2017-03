Wallbach Die mahnenden Worte in der Hauptversammlung des Männergesangvereins Frohsinn Wallbach fruchten schnell

Der Unmut von Dirigent Martin Setz und Vorsitzendem Peter Maszurimm im Männergesangverein Frohsinn über mangelndes Engagement der Mitglieder führt zur spontanen Bildung einer Arbeitsgruppe, um den Vorsitzenden bei Veranstaltungen zu entlasten.

Männergesangvereine (MGV) haben es heutzutage nicht leicht. Immerhin können sich die Sängerkameraden des "Frohsinn" Wallbach rühmen, einen funktionsfähigen Vorstand auf die Beine gestellt zu haben. An seine Bereitschaft zur neuerlichen Kandidatur im Rahmen der jüngsten Hauptversammlung hat Vorsitzender Peter Maszurimm – zugleich Chef des MGV Eintracht Öflingen – allerdings klare Bedingungen geknüpft.

Vorausgegangen waren deutliche Worte des Dirigenten Martin Setz: Bei aller Zufriedenheit mit der gesanglichen Leistung im zurückliegenden Jahr fand der Dirigent doch äußerst kritische Worte: Als deutlich ausbaufähig sah er die Teilnahme seiner Sänger bei Auftritten und Proben an. Als bezeichnend für die Haltung mancher Vereinsmitglieder führte er die enttäuschende Resonanz auf eine anonyme, interne Meinungsumfrage an, mit der den Sängern Gelegenheit gegeben wurde, Wünsche, Anregungen und Kritik mitzuteilen. Nicht einmal die Hälfte der Fragebogen sei zurückgekommen, zeigte sich Setz enttäuscht. Die Amtsmüdigkeit Maszurimms konnte er gut nachvollziehen: Der Vorsitzende sei nicht der "Ackergaul des Vereins", der die ganze Arbeit zu stemmen habe. Setz warnte davor, ausgerechnet ein Jahr vor dem 160-jährigen Bestehen den Bestand des Vereins zur Disposition zu stellen und "eine Tradition zu beenden".

Gleichwohl sparte Setz auch nicht dort mit Lob, wo er es für angebracht hielt: Gerade die beiden Kirchenkonzerte in Wallbach und Öflingen seien als voller Erfolg zu werten. Vonseiten der Besucher seien "nur positive Rückmeldung" gekommen, begeisterte sich Setz. Sein anerkennendes Fazit: "Da ist Potenzial."

Die kritischen Worte Setz' und Maszurimms scheinen auf fruchtbaren Boden gefallen zu sein. Im Rahmen der Versammlung erklärten sich Bernd Engelsberger, Sandro Achenbach, Günter Stratz, Egon Holland und Udo Huber zur Bildung einer Arbeitsgruppe bereit, die den Vorsitzenden Maszurimm – vor allem bei den Vorbereitungen von Festen und Auftritten – unterstützen soll. Dessen Bereitschaft, sich erneut zur Wahl zu stellen, dürfte hierdurch entscheidenden Auftrieb erfahren haben. Zu seinem Stellvertreter gewählt wurde Sandro Achenbach, der Rolf Bäumle und Winfried Ays ablöst. Wiedergewählt wurden Schriftführer Egon Holland, Kassierer Udo Huber sowie die Beisitzer Günter Glembotzki und Josef Günter.

Der Verein

Der Männergesangverein Wallbach wurde 1858 gegründet. Seit 2012 singt und probt der Chor mit dem Männergesangverein Öflingen unter dem gemeinsamen Chorleiter Martin Setz. Die nächsten gemeinsamen Auftritte der beiden Chöre sind am Sonntag, 2. April, in Niederhof sowie am Samstag, 13. Mai, in Näfels/Schweiz. Im Oktober gibt der Männergesangverein Frohsinn sein traditionelles Jahreskonzert in der Wallbacher Flößerhalle.