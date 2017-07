Bad Säckingen Die letzten drei Ordensschwestern vom Heiligen Kreuz verlassen Bad Säckingen

Am Sonntag, 16. Juli, enden mit einem Abschiedsfest 160 Jahre Gemeindearbeit. Die letzten drei Ordensschwestern vom Heiligen Kreuz Bernarda, Gudrun und Clementine verlassen Bad Säckingen.

Es ist ein Abschied für immer. Nach 160 Jahren ununterbrochener Gemeindearbeit in Bad Säckingen verlässt der Orden der Schwestern vom Heiligen Kreuz die Trompeterstadt. Und damit gehen auch die drei noch verbliebenen Schwestern Bernarda, Gudrun und Clementine weg. Am Sonntag, 16. Juli, um 10.30 Uhr werden die drei Ordensschwestern im Rahmen des Gottesdienstes im Münster St. Fridolin verabschiedet. Im Anschluss daran gibt es einen Umtrunk im Münsterpfarrgarten.

Am 15. Juli 1857 wurden die ersten Schwestern vom Kloster in Menzingen in der Schweiz ausgesandt nach Säckingen. Das war nur wenige Jahre nach der Gründung des Ordens der Schwestern vom Heiligen Kreuz durch Mutter Bernarda Heimgartner zusammen mit anderen Frauen, um sich unter anderem auch karitativen Aufgaben zu widmen. Der damalige Säckinger Münsterpfarrer Danner meldete Bedarf in Menzingen an und die damals noch lebende Ordensgründerin schickte Schwestern, um die Erziehung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen zu übernehmen. Bis zu 30 Schwestern aus dem Orden Schwestern des Heiligen Kreuz waren regelmäßig in Bad Säckingen in der Gemeinde tätig.

46 Jahre lang war Schwester Gudrun in Bad Säckingen. 13 Jahre davon war sie im Kinderheim in Rickenbach und 20 Jahre im Bad Säckinger Kinderheim tätig. Zehn Jahre hat sie in der Krankenhausseelsorge gearbeitet sowie als Mesnerin in der Kirche Heilig Kreuz. Schwester Clementine arbeitete 37 Jahre im Rickenbacher Kinderheim und später in der Küche des Kinderheims St. Fridolin in Bad Säckingen. Sechs Jahre war sie dann im ehrenamtlichen Besuchsdienst in den beiden Seniorenheimen St. Franziskus und im Marienhaus tätig.

Schwester Bernarda: Seit 2002 war Schwester Bernarda als Gemeindereferentin zuständig für die Kinder- und Jugendarbeit in Bad Säckingen. Sie betreute die Ministranten, die Kommunionskinder und die Sternsinger. Weiter gab sie in den Grundschulen Religionsunterricht.

Ihrem Abschied sehen die drei Ordensschwestern mit gemischten Gefühlen entgegen. Die Trompeterstadt ist Schwester Gudrun nach 46 Jahren ans Herz gewachsen. „Hier habe ich mehr als mein halbes Leben verbracht“, sagt sie. Sie ist sich aber auch ihrer Pflicht bewusst, dass sie von ihrem Mutterhaus jederzeit abberufen werden kann. „Der Abschied fällt schwer, gehört aber zu unserem Leben“, sagt sie. Obwohl sie ebenfalls seit vielen Jahren in Bad Säckingen, ist Schwester Clementine nicht sehr traurig. „Ich bin Bad Säckingen nicht so verbunden“, sagt sie. Der Abschied damals aus dem Kinderheim in Rickenbach fiel ihr viel schwerer.

Schwester Bernarda weiß noch nicht, was ihre neue Aufgabe sein wird. „Für mich ist es die Chance auf etwas Neues“, sagt sie. Für ihre Stelle als Gemeindereferentin in Bad Säckingen ist ein Nachfolger gefunden. Trotzdem: „Die Schwestern werden uns fehlen“, sagt Dekan Peter Berg. „Manches wird nicht mehr so geleistet werden können und manche Aufgaben, die von den Schwestern ehrenamtlich, nebenbei geleistet worden sind, wie das Reinigen der Kelche und der Blumenschmuck im Münster und in der Kirche Heilig Kreuz, suchen jetzt Männer und Frauen, die diese Aufgaben jetzt übernehmen.“