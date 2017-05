Bad Säckingen Die katholische öffentliche Bücherei ist eine Bibliothek mit Spielspaß

Die katholische öffentliche Bücherei bietet eine breite Auswahl an Büchern an. Außerdem sind mehr als 189 Spiele zum Ausleihen im Bestand.

Ein kleines Büchereikleinod versteckt sich mitten in der Altstadt Bad Säckingens. Die katholische öffentliche Bücherei St. Fridolin befindet sich in der Fischergasse 9 und ist im Vergleich zur großen Schwester Stadtbücherei eher unbekannt. Eine Besonderheit der Bücherei ist es, dass auch viele Spiele zum Ausleihen bereitstehen. Sabine Mazuga, die Leiterin der katholischen öffentlichen Bücherei, erzählt beim Rundgang durch die Einrichtung mehr darüber. Durch die große Spieleauswahl hebt sich die Bücherei von anderen ab, berichtet sie, dafür werde jedoch auf das Ausleihen von DVDs verzichtet.

Viele Ortsansässige kennen die Stadtbücherei beim Bahnhof mit der großen Aufschrift und der Katze im Logo. Weit weniger Menschen ist hingegen bekannt, dass eine zweite Bücherei mitten in der Altstadt ist. Dies mag an der etwas versteckten Lage liegen. Einzig ein Aufsteller weist den Besuchern an den geöffneten Tagen den Weg in die Bücherei. „Die Bücherei, die bereits seit 1889 besteht und von dem Borromäusverein gegründet worden ist, hatte von Anfang an das Ziel, dass jedem die Bildung und das Buch zugänglich gemacht werden sollten“, informiert Sabine Mazuga.

Die Nutzung der katholischen öffentlichen Bücherei St. Fridolin ist vollständig kostenlos, eine Jahresgebühr gibt es nicht. Die Ausleihfrist beträgt drei Wochen für alle Medien. Die Bücherei könne aber auch längere Fristen gewähren, sagt Sabine Mazuga. „Wir haben ungefähr 5000 Medien, die zum Ausleihen bereitstehen“, berichtet die Leiterin weiter. Die Themenbereiche seien breit gefächert. Von Sachbüchern, über Krimis und Thriller, Hörbücher, CDs, Zeitschriften bis hin zur großen Auswahl an Kinderbüchern, zählt Mazuga das große Sortiment auf. Und was sind die Renner? „Besonders beliebt durch alle Altersstufen sind derzeit die schwedischen und isländischen Krimis“, weiß die Büchereichefin.

Im Untergeschoss befindet sich die Kinderbuchabteilung mit den Spielen. Der Bücherei-Besucher hat hier die Qual der Wahl zwischen 189 verschiedenen Spielen. Die Spiele selbst sind alle sorgfältig von den ehrenamtlichen Bücherei-Mitarbeiterinnen ausgewählt worden. Besonderen Wert legt Sabine Mazuga „auf eine einfach zu lesende Spielanleitung, dass das Spiel hochwertig verarbeitet ist, und natürlich spielt der Spaß- und Lernfaktor eine große Rolle“. Im Bestand seien sowohl Spieleklassiker wie „Lotti Karotti“ als auch neue Spiele wie das Kinderspiel des Jahres 2016 „Stone Age“.

Man findet hier außerdem die begehrten TipToi-Bücher. Aus ungefähr 30 verschieden Exemplaren kann man wählen. „Für Kinder bis sieben Jahre sind fast alle Bücher da“, erwähnte Sabine Mazuga. Es ist ein großes Anliegen der Bücherei, immer aktuell zu bleiben. So werden pro Jahr 200 bis 250 neue Medien hinzugefügt. Auf die Wünsche der Mitglieder wird hier Wert gelegt und es können Vorschläge zu den Neuanschaffungen geäußert werden. Das Bücherei-Team besucht regelmäßige Fortbildungen, damit auch kompetent beraten werden kann. Die Leiterin Sabine Mazuga würde sich übrigens über Zuwachs im ehrenamtlichen Team freuen. Interessenten dürfen sich gerne in der Bücherei bei ihr melden.

