Bad Säckingen Die dritte Südkurier-Leserreise führt zur Bregenzer Seebühne

Die Teilnehmer der dritten SÜDKURIER-Leserreise erwarten eine Busfahrt, eine Schifffahrt und ganz besondere Einblicke hinter die Kulissen der Festspiele in Bregenz am Bodensee.

Bühnenluft schnuppern, sich technische Raffinessen aus erster Hand erklären lassen und noch vor den Premierengästen eine musikalische Kostprobe der Oper „Carmen“ und der Musik George Bizets bekommen – getoppt wird das von einer Schifffahrt entlang des Bodensees. All dies und vieles mehr bietet die nächste SÜDKURIER-Leserreise am Samstag, 24. Juni. Die exklusive Fahrt, die unsere Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Bad Säckinger Reiseunternehmen Zimmermann Reisen anbietet, führt zur weltberühmten Bregenzer Seebühne an den Bodensee.

Seit Oktober 2016 arbeiten unter anderem 18 Festspieltechniker an der Seebühne auf Hochtouren, um die Idee für das Bühnenbild der britischen Künstlerin Es Devlin zu verwirklichen. In Kürze beginnen die ersten Proben, bis dahin soll alles fertiggestellt sein. Die Bregenzer Festspiele sind in der ganzen Welt für ihre spektakulären Bühnenbilder bekannt. Einzigartig wird auch die diesjährige tonnenschwere Konstruktion: Für die Oper Carmen und die Musik Georges Bizets werden zwei rund 24 Meter hohe und zusammen 44 Tonnen schwere, überdimensionale Frauenhände links und rechts der Bühne geschaffen und 27 fliegende Spielkarten, jeweils 30 Quadratmeter groß, 2,5 Tonnen schwer, gehalten von einer unsichtbaren Stahlkonstruktion.

Unsere Leser fahren in den modernen Zimmermann-Bussen nach Langenargen am Bodensee, unterbrochen auf halber Strecke für ein Sektfrühstück. In Langenargen wartet schon das eigens für diese Reise gecharterte Schiff auf unsere Leser. Von hier aus geht die Schifffahrt über den Bodensee, entlang malerischer Uferpromenaden und Städtchen wie Nonnenhorn, Wasserburg und Lindau in die vorarlbergische Landeshauptstadt Bregenz. Dort erwartet unsere Leser im denkmalgeschützten Saal der Gösser-Brauerei bereits ein leckeres Mittagessen, das nebst einem Getränk, ebenso wie die Schifffahrt, im Fahrpreis inbegriffen ist. Im Anschluss geht es gestärkt zur Seebühne. Unsere Leser erhalten in einer Bühnenpräsentation nicht nur einen anschaulichen Streifzug in die technischen Raffinessen der Seebühne, sondern auch musikalische Kostproben, bei denen die beeindruckende Akustik der Bühne zum Tragen kommt. Anschließend steht ein Experte für Fragen unserer Leser zur Verfügung.

Buchung und Abo

Die SÜDKURIER-Leserreise am Samstag, 24. Juni, kann in den Zimmermann-Reisebüros Bad Säckingen, Rheinfelden oder Wehr gebucht werden oder unter der Telefonnummer 07761/923 70. Im Preis von 89 Euro inbegriffen sind die Busfahrt an den Bodensee, die Schiffahrt von Langenargen nach Bregenz, Besichtigung der Seebühne sowie das Mittagessen mit Getränk in der Gösser-Brauerei. SÜDKURIER-Abonnenten erhalten 5 Euro Rabatt. Aboberatung erhalten Sie unter Telefon 0800/88 08 08 00.