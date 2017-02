Bad Säckingen Die Wälder stürmen am Ersten Faißen das Rathaus

Die Narren ziehen am Ersten Faißen durch die Stadt. Narrenbaumstellen und Bürgermeisterabsetzung sind die Höhepunkte.

Bad Säckingen – Dass unser Rathauschef ein geiziger Schwabe ist, ist ja bekannt und wäre fast noch zu verzeihen. Aber dass Bürgermeister Alexander Guhl am hochheiligen Feiertag der Wälder, am Ersten Faiße, die Amtsgewalt im Rathaus einem Frauenzimmer überlässt, das schlägt dem Fass den Boden aus. Haben die Wälder die vergangenen Tage doch lang und breit darüber lamentiert, dass der Wäldertag ein Männertag ist, wo Frauen nichts zu suchen haben.

Und was passiert, als die Wälder am Donnerstagmorgen das Rathaus stürmen und erwarten, vom Bürgermeister begrüßt zu werden? Da hat doch der Rathauschef klammheimlich die Flucht ergriffen und ein Frauenzimmer den Wölfen zum Fraß vorgeworfen. Doch Karina Weiß, Bürgermeisterstellvertreterin und „de derzidige Roothuusschäff“, schlug sich tapfer, war nicht mundfaul und wird den Wäldern lieber gewesen sein, als Alexander Guhl.

Dennoch musste sie sich die Klagen von Oberwälder Franz Michler über ihren Chef und seine Mitarbeiter anhören, nachdem die Wälder sich mit Buurebrot und Speck gestärkt hatten. Dass die Wälder ihren Brennts des Flaschenverbots wegen wohl in Saublodere ins Tal schleppen müssten, Muriel Schwerdtner den Unterschied zwischen Rosenmontag und Fasnachtsmändig nicht kenne, das Klo auf dem Auplatz trotz Schuldenberge aus Edelstahl bestehe und der Fahrradstreifen in der Werderstraße für die Katz war.

Die Frage, was PSW (Atdorf) bedeutet, haben die Wälder geklärt. Für sie und die Gegner: „Prinzipiell sinnloser Wahnsinn“, für das Schluchseewerk: Ein „pervers sauteures Wagnis“. Größenwahn vermuten die Wälder auch beim Bürgermeister. Um vorzubeugen, dass er Kurdirektor werden könnte, machen sie ihn lieber zum Kuhdirektor, denn Rindviecher um sich herum hätte er ja genug. Wenn nicht, könne er sich noch welche in Waldshut holen, die, die das Spital schließen wollen.

Am Nachmittag wand sich ein langer Zug durch die Stadt, angeführt von der Ranzengarde und den Grundschulkindern, die mit vereinten Kräften den Narrenbaum zogen. Ein buntes Bild boten die Wälder, flankiert von jungen Wälderinnen, in den Gassen der Altstadt. Was war das für ein Ächzen und Stöhnen der starken Männer, bis der 19 Meter lange Baum jeweils um die Kurven gelangt war, sogar eine Radachse brach an. An der historischen Holzbrücke wurde endgültig geschwächelt und die Abkürzung zum Münsterplatz genommen, wo der Narrenbaum mit vereinten Kräften und vielen Regenschirmen der Wälder in die Höhe gestemmt wurde. Dann wurde auch das Warten der Kinder mit Süßigkeiten belohnt.

Bildergalerie im Internet: