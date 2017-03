Bad Säckingen Die Teilnehmer vom Skiclub Bad Säckingen haben viel Spaß beim Skicamp

Der Skiclub Bad Säckingen unterrichtet elf Kinder in einer Freestyle- und einer Rennlauf-Gruppe am Herzogenhorn und sorgt für viele neue Erfahrungen.

Spannende und lehrreiche Tage verbrachten elf Kinder beim Skicamp des SC Bad Säckingen. Aufgeteilt in eine Freestyle-Gruppe und eine Rennlauf-Gruppe erhielten sie am Herzogenhorn interessante Einblicke in Finessen des Skifahrens und lernten viele neue Tricks. Die Rennlauf-Gruppe startete direkt am FIS-Hang mit dem freien Training. Mit Partnerübungen und Einzelkorrekturen wurden neue Erfahrungen gesammelt, teilt der Verein mit.

Dank der vielen Möglichkeiten im Leistungszentrum Herzogenhorn gab es aber neben der sportlichen Betätigung auf der Piste auch abseits davon jede Menge kurzweilige Unterhaltung. Zum krönenden Abschluss gab es die Vereinsmeisterschaft in verschiedenen Disziplinen, die für mächtig Rennfieber bei den Kindern sorgte. Zum krönenden Abschluss ging es auf die steile FIS-Weltcup-Abfahrt und in die Buckelpiste des Fahler-Lochs.