Bad Säckingen Die Stadtmusik Bad Säckingen bittet zum Tanz

Jahreskonzert mit Stücken von der Spätromantik bis zur Gegenwart kommen beim Publikum an. Drei Zugaben nach Glanzleistung.

Unter dem Motto "Tanzvariationen" standen die beiden Jahreskonzerte der Stadtmusik Bad Säckingen mit seinem Dirigenten Johannes Brenke. Und auch wenn das Theater nur etwa zur Hälfte gefüllt war, tat dies doch der guten Stimmung keinen Abbruch.

Sechs Stücke von Spätromantik bis Gegenwart hatte das Orchester vorbereitet, so Peter Strittmatter, der durch das knapp zweistündige Programm führte. Den Einstieg gab es mit Stephen Bullas Stück "Of Ancient Dances", welches in vier Sätzen die musikalische Tradition der amerikanischen Ureinwohner mit europäischen Einflüssen verbindet. Fast schon bedrohlich bilden hier die Blechbläser den Hintergrund für die teilweise spielerischen Melodien von "Incantation", "Ancestral chant" und "Song of lament" hin zum dramatischen Finale des "Dance of War". Mit Johan Halvorsens spätromantischen "Norwegian Sea Picture" segelt man anschließend mit sanften Flöten und Klarinetten in die Abenddämmerung, doch zieht mit Posaunen und Trommeln schon bald ein Orkan auf. Nur kurz unterbrochen von Flöte und Vibraphon steigert auch dieser sich wieder zu einem furiosen Ende. Die fünf "Armenischen Tänze" in der Bearbeitung von Alfred Reed entführen die Zuhörer nach Vorderasien. Nach der Pause folgt mit "Crazy" von Derek Bourgeois ein ungewöhnliches Stück. Der zeitgenössische englische Komponist ist bekannt für die Verbindung unterschiedlichster Musikstile mit verfremdenden Elementen. Und so kamen hier auch Badeente, Gummihammer und Trillerpfeife zu Einsatz. Für seine "Suite of Old American Dances" ließ sich Robert Russel Bennet von den volkstümlichen Tänzen der Landbevölkerung inspirieren.

Der Marschrhythmus des "Cake Walk" kommt da schon fast gemächlich schwingend daher, ebenso der fröhliche "Schottische" Tanz mit Polka-Elementen. Der "Western One-Step" mit seinem flotten Rhythmus wird abgelöst vom schon fast weinerlichen "Wallflower Waltz", dem Walzer der Mauerblümchen. Beim blechbläserbetonten "Rag" schließlich mag es bereits so manchem Zuhörer in den Beinen gejuckt haben. Tanzbar ging es dann auch weiter mit dem letzten Stück des Abends, der "Jazz Inspiration" von Manfred Schneider. Elegant im Glenn-Miller-Stil mit Anklängen von Big-Band-Musik zeigt das Orchester zum Schluss nochmal sein Können. Mit viel Applaus und Jubelrufen bedankte sich das Publikum.