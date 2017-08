Bad Säckingen Die Sperrung der B 34 beeinflusst die anliegenden Geschäfte

Gewerbetreibende an der B 34 äußern sich zu Beeinrächtigungen durch die Sperrung der Straße: die Auswirkungen reichen von kaum spürbar bis zu extrem.

Seit Juli wird die B 34 saniert. Die Leidtragenden sind nicht nur Autofahrer, sondern auch das an der Straße liegende Gewerbe: Egal ob Supermarkt oder Dienstleister, sie alle spüren den Verlust der Kundschaft.

„Man spürt es definitiv“, sagt Klemens Döbele, Filialleiter des Bad Säckinger Kauflands. Den Rückgang der Kundschaft könne er zwar nicht genau beziffern, aber durch die Baustelle sei es auf den Parkplätzen und zwischen den Regalreihen deutlich ruhiger geworden. Döbele will aber das Beste draus machen: „Die Informationspolitik des Regierungspräsidiums war in Ordnung. Wir stehen in ständigem Kontakt.“ Zudem werde die Ruhe für kleinere Umbauprojekte genutzt, welche das Kaufland kundenfreundlicher machen sollen, so Döbele.

Weniger rosig beschreibt Christian Fluck, Geschäftsleiter des Raiffeisen Baucenters, die Situation: „Mein Kundenverkehr ist komplett abgebrochen.“ Fluck schätzt, dass 80 Prozent weniger Einkäufer das Baucenter besuchen. Dies sei teilweise sogar durch die Bauarbeiten komplett verhindert worden: „Am Mittwoch letzter Woche kam man mit dem Auto nicht mehr auf den Hof.“ Dieser Zustand habe einen ganzen Tag angehalten. Auch Abdul Külah, Verkäufer bei Premio Reifen- und Autoservice, berichtet von erschwerten Zufahrten auf das Gelände. Eine Woche lang hätten Kunden sogar über das Gelände des Raiffeisen Baucenters zu ihnen kommen müssen. „Die Laufkundschaft fehlt komplett, die Umsätze sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich eingebrochen“, so Külah. Auch das neu eröffnete Brautmodengeschäft Herzklopfen habe Schwierigkeiten. „Die Kunden finden uns aufgrund der Baustelle schlichtweg nicht“, erzählt Sabine Mrohs.

Geschäftsleiter eines Unternehmens haben sich sogar schon mit einem Anwalt besprochen, eine entsprechende E-Mail liegt dem SÜDKURIER vor. In dem Schriftstück heißt es, dass für „Entschädigungsansprüche bei rechtmäßigen Maßnahmen – wie Bauarbeiten – besondere Umstände vorliegen“ müssen. Dies sei dann der Fall, wenn etwa die Existenz bedroht werde. Zudem weist die Industrie- und Handelskammer (IHK) darauf hin, dass ein besonders günstiger Geschäftsstandort, beispielsweise an einer Bundesstraße, kein geschütztes Recht ist.

Keine Probleme hat Gregor Döbele, Geschäftsführer von Taxi Kohlbrenner. Er spüre keine negativen Auswirkungen durch die Baustelle. Ein Grund hierfür ist, dass er und seine Fahrer sich in Bad Säckingen auskennen und auch kleinere Seitenstraßen benutzen, um die Baustelle zu umgehen. Zudem lobt Döbele das Regierungspräsidium: „Wir konnten immer auf unser Gelände fahren und es gab so gut wie keine Staus.“ Und auch Johannes Waßmer, Geschäftsführer von Waßmer Sport, bleibt optimistisch: „Für die Kunden aus der Schweiz ist es sehr mühsam, hier her zu kommen. Aber die Stammkundschaft bleibt uns treu.“ Restaurantbetreiber Floriano Filippone sucht dagegen die positiven Seiten: „Man muss froh sein, dass was an der Infrastruktur gemacht wird“, so Filippone. Da die Baumaßnahmen zudem lange angekündigt waren, haben der Restaurantbesitzer und seine Mitarbeiter sich auf die Schwierigkeiten eingestellt: „Auf Facebook haben wir für unsere Gäste eine Wegbeschreibung gepostet.“