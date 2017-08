Bad Säckingen Die Siebenschläferregel trifft in diesem Jahr für Bad Säckingen zu

Die althergebrachte Prognose, dass das Wetter vom 29. Juli für sieben Wochen hält, bewahrheitet sich: heiße, trockene Phasen wechseln sich mit kühleren perioden und Gewittern ab.

Erinnern Sie sich? Am 29. Juli berichteten wir über die „Siebenschläfer-Regel“, eine der bekanntesten Bauernregeln. „Das Wetter am Siebenschläfertag sieben Wochen bleiben mag“, „Regnet es am Siebenschläfertag, der Regen sieben Wochen bleiben mag", „Wie das Wetter am Siebenschläfer sich verhält, ist es sieben Wochen lang bestellt“.

Laut Meteo Schweiz liegt die Trefferquote in unserer Region bei circa 60 bis 70 Prozent, aber wie treffend war die Bauernregel für Bad Säckingen in diesem Jahr? Nach der Siebenschläferregel sollten im Sommer die sonnigen, warmen Wetterphasen immer wieder mit kühleren und gewitterhaften Abschnitten unterbrochen werden. So sollte die Sieben-Wochenphase zu warm und zu trocken ausfallen. Tatsächlich: In den folgenden sieben Wochen änderte sich an der Wetterlage relativ wenig.

Unterbrochen von atlantischen Tiefdruckausläufern streckte das Azorenhoch jedoch immer wieder seine Fühler zu uns aus. Somit wechselten sich warme bis heiße, sommerlich geprägte Witterungsabschnitte mit kurzen wechselhaften, gewittrigen und kühleren Perioden ab. Rückblickend war der Siebenschläferzeitraum bei uns 1,1 Grad Celsius zu warm und zehn Liter pro Quadratmeter zu trocken. Was die Trockenheit jedoch noch verschlimmert, ist die Tatsache, dass circa die Hälfte des Niederschlags bei Gewittern und kurzzeitigem Starkregen gerade einmal an sechs Tagen fiel.

Damit die von den heißen Vormonaten ausgetrockneten Böden genügend Feuchte bekommen, bringt dieser kurzzeitige Starkniederschlag überhaupt nichts. Der harte Boden kann das Wasser nicht aufnehmen, es läuft oberflächlich ab und kann dann sogar für Überschwemmungen sorgen. Um die Böden mit dem für die Wachstumsperiode so dringend benötigtem Wasser zu versorgen, bedarf es einem länger anhaltenden Landregen und gerade dieser Landregen zeigte sich in den vergangenen Jahren sehr selten.

Der Autor

Helmut Kohler,Hobbymeteorologe aus Schwörstadt, zeichnet seit 1997 die Wetterdaten am Hochrhein auf. Dazu hat er zwei eigene Wetterstationen. Zusätzlich betreut er auch die Wetterstation im Bad Säckinger Kurgebiet. Für den SÜDKURIER gibt Kohler in regelmäßigen Abständen einen Einblick in seine Wetterstatistik und wagt ab und zu auch eine Vorhersage.

Die Daten seiner Wetterstation sind auch im Internet nachzulesen: www.wetter-schwoerstadt.de