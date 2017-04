Bad Säckingen Die Schau Retrospektiv von Wieslaw Chrapkiewicz im Haus Fischerzunft zeigt Gemälde aus einem langem Künsterleben

Die neue Ausstellung im Haus Fischerzunft ist eine Retrospektive über das Werk von Wieslaw Chrapkiewicz.

Martina Hofmann, Vorsitzende des Vereins Haus Fischerzunft, eröffnete am Sonntag eine beeindruckende Ausstellung von mehr als 100 Gemälden und Zeichnungen des Wehrer Malers Wieslaw Josef Chrapkiewicz. Elena Romanzin, Künstlerin aus Wehr und Kuratorin des Grand Salon in Bad Säckingen, beschrieb das Leben des 84-jährigen Malers, der sich vor drei Jahren in ihrer eigenen Malschule angemeldet hatte. Neugierde und der Wunsch, sich weiterzuentwickeln, führten ihn damals in ihre Malschule.

Zu diesem Zeitpunkt war Chrapkiewicz bereits mehr als 72 Jahre schöpferisch und kreativ tätig. Der in Bielsko-Biala in Polen geborene Künstler besuchte bereits mit zwölf Jahren seinen ersten Malunterricht, war beruflich als Zeichner für ein Zeichentrickfilmstudio und später im Konstruktionsbereich im Maschinenbau tätig. Mehr als 30 000 Zeichnungen hat Chrapkiewicz für die Animationsfilmindustrie angefertigt. Allein seine Illustrationen und Grafiken sind charakteristisch und von hoher Präzision. Wer kennt nicht die Abenteuer von "Lolek und Bolek"?

Seit 1981 lebt Chrapkiewicz mit seiner Familie in Wallbach und Wehr und schlüpft immer wieder in die Rolle des Schülers. Er eignet sich neue Maltechniken an und ist in fast allen Genres der Malerei zu Hause. In den Räumen des Hauses Fischerzunft findet man eine verblüffende Vielfalt an Zeichnungen, Acryl- und Pastellgemälden, Porträts, Stillleben und Aktgemälden aus all seinen Schaffensperioden und Lebensstationen. Die Leuchtkraft seiner Landschaftsbilder entführt die Betrachter in seine polnische Heimat und lässt sie auch in die liebliche Landschaft des Dinkelbergs und des Rheinufers eintauchen. "Retrospektiv" ist die erste Einzelausstellung dieses kreativen und bescheidenen Künstlers.

Das Gebäude

Retrospektiv von Wieslaw Josef Chrapkiewicz im Haus Fischerzunft ist bis zum Sonntag, 21. Mai, an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Elena Romanzin und ihre Malschüler werden von 24. Juni bis 5. August eine weitere Ausstellung im Haus Fischerzunft organisieren. Auch hier wird Wieslaw Chrapkiewicz mit einigen seiner Bilder vertreten sein.

Das Haus Fischerzunft feiert sein 300-jähriges Bestehen. 1717 erbaut, beherbergte es mehr als 150 Jahre die Rheingenossen, die das Monopol auf Fischerei, Flößerei und Rheinschifffahrt zwischen Säckingen und Basel besaßen. Heute gehen dort kreative Menschen ein und aus. Martina Hofmann, Vorsitzende des Vereins Haus Fischerzunft, organisiert hauptverantwortlich das kulturelle Leben in dem denkmalgeschützten Haus (Kontakt per E-Mail: martinahofmann12@gmail.com oder unter Telefon 07761/998 32 44)