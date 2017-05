Bad Säckingen Die Sänger von Münsterchor und Vocalconsort bereiten sich auf ihr Münsterkonzert vor

Münsterchor und Vocalconsort laden am Samstag, 3. Juni, zum Münsterkonzert ein. Zwei Werke von Mendelssohn-Bartholdy werden erklingen.

Ein Kirchenkonzert mit zwei bedeutenden Werken Felix Mendelssohn-Bartholdys erwartet die Besucher am kommenden Samstag, 3. Juni, ab 19.30 Uhr, im St.-Fridolins-Münster. Dann werden der Münsterchor und das Vocalconsort Bad Säckingen die Vertonung des 42. Psalms „Wie der Hirsch schreit“ und die Sinfoniekantate „Der Lobgesang“ aufführen.

Die Begleitung übernimmt das Barockorchester „L’arpa festante“, die Solopartien singen Sabine Götz und Irene Hofmann (Sopran) sowie Nino Aurelio Gmünder (Tenor). Die Gesamtleitung hat der Bezirkskantor Markus Mackowiak. Die rund 60 Sänger werden von einigen C-Schülern Mackowiaks Verstärkung erhalten. Dass es sich um ein anspruchsvolles Vorhaben handelt, wird auch daran ersichtlich, dass man bereits im Herbst 2016 mit den Proben begonnen hatte.

Die Psalmvertonung zählt zu den populärsten Werken Mendelssohns und Robert Schumann urteilte, das Werk sei „die höchste Stufe, die Mendelssohn als Kirchenkomponist, ja die neuere Kirchenmusik überhaupt, erreicht hat“. Die Uraufführung fand am 1. Januar 1838 im Leipziger Gewandhaus statt. Mendelssohn orientierte sich formal an barocken Vorbildern, was sich an der streckenweise polyphonen Schreibweise zeigt. Der Eingangschor verarbeitet das vom Chor-Alt vorgestellte Thema kontrapunktisch, und in den beiden folgenden Arien führt der Solo-Sopran einen Dialog mit der Oboe nach dem Vorbild der Arien Bachs. Der Schlusschor gemahnt an Händel und mündet in eine breit angelegte Fuge auf den Text „Preis sei dem Herrn“.

Der 1840 uraufgeführte „Lobgesang“, op. 52, ist eine Sinfoniekantate für Soli, Chor und Orchester aus dem Jahr 1840. Den Auftrag erhielt Mendelssohn wohl 1839 vom Rat der Stadt Leipzig anlässlich der 400-Jahrfeier der Erfindung der Buchdruckerkunst. Das Werk gliedert sich in einen sinfonischen Teil aus drei instrumentalen Sätzen und einen Kantatenteil. Den Text stellte der Komponist aus Bibelzitaten sowie dem Kirchenlied „Nun danket alle Gott“ zusammen.

Besonders herausgearbeitet ist der Aufstieg des Volkes Gottes aus der Finsternis zum Licht, womit die Entwicklung des Buchdrucks und Johannes Gutenbergs erste gedruckte Bibel als Schlüsselereignis gedeutet werden, das die Christenheit aus dem finsteren Zeitalter der Unwissenheit in eine neue Epoche der Erleuchtung führt. Mendelssohn folgt mit der Form der Textbehandlung der Oratorientradition des 18. Jahrhunderts.

Karten

Die Eintrittskarten kosten zwischen 22 und 27,70 Euro, ermäßigt fünf und acht Euro, und sind an der Abendkasse für einen Zuschlag von zwei Euro sowie im Vorverkauf im Münsterpfarramt und in allen Geschäftsstellen des SÜDKURIER erhältlich.