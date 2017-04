Wallbach Die Rückkehr der Fliegen: Wallbach kämpft erneut mit Insektenplage

Acht Jahre nach der letzten Insektenflut haben die Bewohner von Wallbach schon wieder mit einer Fliegenplage zu tun. Besonders schlimm sei es an dem Wochenende um den 12. März gewesen, berichten Anwohner. Sie machen den Recycling-Betrieb Alunova verantwortlich.

Gaby Wack fegt die schwarzen Insektenspuren von der Tischdecke. "Hier draußen ist es besonders schlimm", sagt sie kopfschüttelnd. Als sie einige Sekunden später zurück ins Hausinnere geht, schließt die Rentnerin die Terrassentür hinter sich zu. Kurz darauf kehrt sie mit einem Kaffee-Tablett zurück. Aber kaum hat Gaby Wack die erste Tasse eingeschenkt, nähert sich, wie auf Kommando, eine Fruchtfliege und macht sich auf dem Rand des Milchkännchens breit.

Ekelhaft sei es im Moment, sagt ihr Mann Peter. Seit dem ersten schönen Wochenende im Februar hätten die Insekten die Kontrolle übernommen. So zumindest fühlt es sich für die Wacks an. "Besonders schlimm war es um den 12. März", berichtet der 66-Jährige. "Wir konnten nicht nach draußen gehen. Alles war schwarz." Ein bisschen habe ihn die Fliegeninvasion an Hitchcocks Film "Die Vögel" erinnert, meint der Rentner.

Auch wenn sich der Fliegenhorror seitdem beruhigt hat, möchte Wack, dass etwas unternommen wird. Schließlich habe die Recycling-Firma Alunova selbst zugegeben, dass die Plage auf bei ihnen gelagertes Abfallmaterial zurückzuführen sei. Das Betriebsgelände befindet sich 100 Meter von Wacks Gründstück entfernt. "Vor acht Jahren hatten wir ein ähnliches Problem." Auch damals hätten die Häuser und Gärten nahe der Firma unter einer Flut von Fliegen gelitten. Die Alunova habe in dieser Zeit sogar Gläser mit übel riechendem Insektenvernichtungsmittel auf seiner Terrasse angebracht, erinnert sich Peter Wack. Zwei, drei Monate habe es gedauert, dann habe die Firma es geschafft, die Fliegenplage unter Kontrolle zu bringen. Heute sei das Problem fast noch schlimmer. "Aus meiner Sicht sind nicht nur die unmittelbaren Anwohner betroffen, sondern das ganze Dorf", sagt Peter Wack.

Das sagen die Verantwortlichen

Tatsächlich ist das Fliegenproblem Ortsvorsteher Fred Thelen nicht unbekannt: "Ich kann die Leute verstehen, die sich darüber aufregen. Ich selbst wohne ja auch nahe am Firmengelände." Thelen bestätigt, dass die Zahl der Fliegen in letzter Zeit zugenommen habe, sieht das aber weniger als ein Versagen von Alunova, sondern eher als Folge der klimatischen Gegebenheiten. "Wir hatten seit einigen Jahren keinen richtigen Winter mehr", gibt er zu bedenken. Während man die Ostereier früher manchmal noch im Schnee gesucht habe, habe es dieses Jahr noch nicht mal Bodenfrost gegeben. Thelen glaubt, dass die ungewöhnlich warmen Frühlingstemperaturen für die Plage verantwortlich sind. So habe die große Zahl der in den Abfallballen der Firma versteckten Fliegenlarven in kürzester Zeit schlüpfen können.

Trotzdem will er sich nicht vorwerfen lassen, dass von Seiten der Ortsverwaltung zu wenig getan wird. Er sei mit der Alunova in Kontakt, bereits heute sei ein weiterer Gesprächstermin anberaumt. Thelen: "Nicht nur die Anwohner wollen die Fliegen unter Kontrolle bekommen, ich teile dieses Interesse genau so wie Alunova."

Jörg Weier bestätigt das. Der Geschäftsführer erklärt, dass man bereits mit Partnerfirmen in Kontakt sei. Alunova will erreichen, dass die weiterzuverarbeitenden Müllballen schon vor ihrem Eintreffen in Wallbach in Folie eingeschweißt werden. "Es wurden auch schon Gespräche geführt", zeigt sich der Geschäftsführer zuversichtlich. Weier gibt zu, dass man von der Fliegenlast der vergangenen Wochen überrascht war. "Wir haben das Problem aber bereits in der Vergangenheit in den Griff bekommen und merken auch jetzt schon, dass unsere Fliegenbekämpfung Erfolge zeigt."

Ein altbekanntes Problem

Schon im April 2009 haben die Fliegen in Wallbach für Aufregung gesorgt. Direkte Nachbarn von Alunova hatten damals berichtet, dass ihre Hauswände schwarz vor lauter Mücken seien. Nachdem zunächst eine stillgelegte Kläranlage im Verdacht stand, Schuld an der Insektenplage zu sein, räumte Alunova Eigenverantwortung ein. Seither wird der in hohen Ballen angelieferte Abfall in Wallbach von einem sogenannten Nebelautomat mit Insektiziden besprüht. Eine Methode, die auch nach Angaben der Anwohner Erfolg zeigt. "In den vergangenen sieben Jahren hatten wir Ruhe", bestätigt Peter Wack. Erst seit Februar habe die Zahl der Fliegen wieder spürbar zugenommen. (das)