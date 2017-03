Iris Wahl und René Tschudin laden am Samstag, 20. Mai, zur Rock’n’Roll & Boogie Woogie Nacht in den Kursaal ein.

Zwei Bands, fünf Stunden Live-Musik, Tanzshows und einen Tanzworkshop offeriert die fünfte Rock’n’Roll & Boogie Woogie Nacht von Iris Wahl und René Tschudin am Samstag, 20. Mai, im Kursaal in Bad Säckingen. Es ist die dritte Veranstaltung der beiden Basler Rock'n'Roll-Fans in der Trompeterstadt. Einlass ist ab 18.30 Uhr, los geht es um 19.30 Uhr.

Der Kursaal hat es ihnen angetan, seit sie ihn das erste Mal betraten. Ebenso wie die Trompeterstadt selbst. „Wir sind einfach gerne hier“, sagen sie voller Überzeugung. Das ist auch der Grund, warum Iris Wahl und René Tschudin ihre Rock’n’Roll & Boogie Woogie Nacht nach Weil und Basel nun bereits zum dritten Mal in Bad Säckingen veranstalten. Und weil für die Gastgeber die Gäste ihre Stars sind, haben sie erneut großes Gewicht in die Auswahl der Bands gelegt. „Das sind Streetbands, die spielen einfach und das tun sie mit Freude und Musik im Blut“, schwärmt René Tschudin und meint damit Little Walter’s Rock’n’Roll Zirkus und Daddy and the Willishakers, die im Wechsel bis eine Stunde nach Mitternacht mit Rock’n’Roll & Boogie Woogie Stimmung im Kursaal verbreiten.

Der Rock’n’Roll Zirkus hat sich dem guten alten Rock’n’Roll verschrieben und bringt ihn mit der Freiburger Musiklegende Walter Golczyk ungeschminkt auf die Bühne. Die Musiker von Little Walter haben ihren ganz eigenen Stil kreiert, der seinen Ursprung im Rock'n’Roll der 50er Jahre hat, aber durch Rhythm’n’Blues, Swing und Soul zu einem eigenständigen Klangteppich geknüpft wird. Noch dazu hat die Band einen stimmgewaltigen Überraschungsgast in Petto: Die Sängerin Sandra „Turner“ Schmidt erinnert mit ihrer Stimme an die Legenden Janis Joplin und an Billie Holiday.

Kontraste setzen Daddy and the Willishakers aus Bern, die vor 20 Jahren aus einer Rockgruppe entstanden. Die vier Rock’n’Roller bestechen durch Musikalität und durch ihre authentische Optik. Musikalisch haben sie sich den 50er und 60er Jahren verschrieben und lassen Elvis ebenso wieder aufleben wie die Beatles, die sie dank ihrer stimmlichen Bandbreite glaubwürdig interpretieren. Dazwischen gibt es Show-Auftritte mit den Rock’n’Boogie Devils aus Waldshut-Tiengen.

Ganz neu im Programm ist ein Tanzworkshop mit Sonja und Franky von 17 bis 18.30 Uhr. Das Schweizer Boogie-Woogie-Paar ist mehrmaliger Europa- und Weltmeister. „Die beiden tanzen von Herzen“, sagt René Tschudin. Teilnehmer sollten sattelfest im Grundschritt sein. Anmeldungen für den Workshop, der für Zuschauer offen ist, können per E-Mail (letsdoboogiewoogie@gmx.ch) gesendet werden. Einmal mehr bietet die Rock’n’Roll und Boogie Woogie Nacht diverse Überraschungsstände und eine Tombola mit Gewinnen, die von Bad Säckinger Geschäftsleuten gesponsert sind. Die Lose sind im Eintrittspreis enthalten. Freuen würden sich Iris Wahl und René Tschudin, wenn ihre Gäste im Outfit der 40er bis 60er Jahre kommen. Das schönste Outfit wird prämiert. Wer mit den Basler Gastgebern ins Gespräch kommen möchte, kann das schon ab 13 Uhr an der Cüpli-Bar im Kursaal-Foyer tun. Der Vorverkauf läuft per E-Mail über Iris Wahl (wahi@gmx.ch).