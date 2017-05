Bad Säckingen Die Rock 'n' Roll & Bogie Woogie Nacht wird zum rauschenden Tanzfest

Die Fans genießen die Rock 'n' Roll & Boogie Woogie Nacht. Mehr als 400 Gäste kommen in stilechten Outfits.

Zum fünften Mal war sie im Kursaal und wieder gab es ein volles Haus – die Rock 'n' Roll & Boogie Woogie Nacht hat ihr festes und treues Publikum. Live-Musik von zwei Bands, Showeinlagen, Tombolagewinne und die Prämierung der am besten gekleideten Paare standen am Samstag ab 19.30 Uhr auf dem Programm. Tanzen war bis spät nach Mitternacht angesagt und mehr als 400 Besucher kamen zeitweise an den Rudolf-Eberle-Platz. Die Stimmung war von Anfang an ausgelassen und in freudiger Erwartung für einen gelungenen Abend.

Nach einer kurzen Ansprache zur Eröffnung wagten sich bereits fast 90 Paare aufs Parkett und brachten ihre Freude über die Musik zum Ausdruck. Ihnen konnte es gar nicht schnell genug gehen, sich in fetzigen und gekonnten Schritten ihrer Leidenschaft hinzugeben. Aus dem ganzen Dreiländereck kamen die Paare in die Trompeterstadt. Ganz gezielt hatten die beiden Organisatoren Iris Wahl und René Tschudin den Kursaal einst ausgesucht. Die nötige Größe und das ansprechende Ambiente machen ihn offensichtlich passend für die Fangemeinde. Denn die ist nicht eben gering.

Tischeweise ist im Vorfeld reserviert worden. Viele schweizerische Nachbarn kamen über den Rhein. Großstädtische Basler und Züricher haben ein Wochenende lang die Trompeterstadt in allen Facetten erlebt. Natürlich auch die Rock 'n' Roller und Rockabillies vom Hochrhein. Pomade im Haar bei den Herren und viel Haarspray bei den Damen, das alles aber authentisch und gekonnt. Der grazile Audrey-Hepburn-Style, echte Nylons mit schwarzer Naht, ganz im Fifties Style, selbst genähte Vintagekleider und das Muss an sich: Petticoats – die Fans leben ihre Mode mit den passenden Accessoires. Einzig beim Schuhwerk, da sind nicht die harten und steifen ledernen Budapester oder Stöckelschuhe angesagt, passende Chucks oder distinguierte Turnschuhe machen das Tanzen denn doch für die meisten leichter.

Little Walter’s Rock 'n' Roll Zirkus aus Freiburg soielten die Eröffnungsrunde, die fast eineinhalb Stunden dauerte. Von schnellen Rhythmen bis zum langsameren Stück, die Mischung war gefällig. Der erste echte Stehblues erklang erst kurz vor 23 Uhr – und das mehr zur Erholung. Fitte Tänzer, gekonnte Tanzbilder, agile Hüften und locker-flockige Beine machen den Rock 'n' Roll aus. Mit der Formation Daddy and the Willishakers aus Bern kam nahtlos weitere stilechte Live-Musik auf die Bühne im Kursaal. Insgeheim ist das Mischpult ein Erfolgsgarant, nicht zu laut und nicht ganz so dominante Bässe, wie es die Gäste eben mögen.

Edith Gueffroy behielt immer den Überblick. Ihr oblag es schließlich, die Paare zu prämieren. „Tanzstil, passgenaue Accessoires und stilechtes Auftreten, dass macht es aus“, erklärt Gueffroy. Die Showeinlagen wurden ambitioniert vorgetragen von den Rock 'n' Boogie Devils aus Waldshut-Tiengen. Zu einer Neuauflage wird es Anfang November dann wieder im Kursaal heißen: "Let’s dance Rock 'n' Roll."