Bad Säckingen Die Prüfungen zur Mittleren Reife starten in Bad Säckingen

125 Schüler an der Werner-Kirchhofer-Realschule und an der Hans-Thoma-Schule schreiben in dieser Woche ihre Abschlussarbeiten. Den Beginn macht die Klausur im Fach Deutsch.

Einen Tag später als an den Gymnasien begannen am Mittwoch an der Werner-Kirchhofer-Realschule und an der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule in Bad Säckingen die Prüfungen zur Erlangung des Mittleren Bildungsabschlusses (Mittlere Reife). 125 Schüler traten am Mittwoch zur schriftlichen Prüfung an, die mit dem Fach Deutsch begann. Am Donnerstag beginnt fast zeitgleich die Werkrealabschlussprüfung an der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule. Auch sie beginnt mit dem Fach Deutsch.

An der Werner-Kirchhofer-Realschule (WKRS) in Bad Säckingen traten laut Schulleiterin Ricarda Hellmann 69 Schüler, etwas weniger als im vergangenen Jahr, zur Prüfung an. Zusätzlich werden zwei Sonderprüfungen absolviert von externen Schülern (Schüler einer anderen Schule). Nach der vierstündigen Prüfung in Deutsch am Mittwoch, folgt die dreistündige Prüfung in Mathematik am Freitag. Die Prüfung in Englisch am Mittwoch, 3. Mai, wofür die Schüler zwei Zeitstunden zur Verfügung bekommen, beschließt die schriftliche Prüfung zur Erlangung der Mittleren Reife. Dann heißt es für die Schüler nicht ausruhen, sondern sich vorzubereiten auf die mündlichen Prüfungen, die am 6. und 7. Juli erfolgen. Bei wem die Nerven während der schriftlichen Prüfung blank lagen, der hat nochmals eine Chance, zu zeigen, was in ihm steckt und alles zu geben. Ricarda Hellmann zeigte sich zufrieden mit den Prüfungsanforderungen: "Sie sind machbar, die Schüler wurden sehr gut darauf vorbereitet."

An der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule in Bad Säckingen traten laut Schulleiter Michael Maier 56 Schüler (ebensoviele wie im vergangenen Jahr) am Mittwoch die schriftliche Prüfung im Fach Deutsch an. Weiter geht es am Mittwoch, 3. Mai, mit Mathematik, den Abschluss der schriftlichen Prüfung bildet das Fach Englisch eine Woche später, am 10. Mai. Dann heißt es für die Schüler, durchhalten und weiterlernen, für eine mögliche Verbesserung der Prüfungsnoten in den mündlichen Prüfungen, die zwischen 26. und 30. Juni erfolgen.

Für die Schüler der Werkrealschule an der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule beginnt am Donnerstag die Werkrealschulabschlussprüfung, ebenfalls mit der Klausur im Fach Deutsch. 25 Schüler nehmen daran teil. Es folgen die Prüfung in Mathematik am Donnerstag, 4. Mai, und die Englischprüfung am Donnerstag, 11. Mai. Den Abschluss bilden die mündlichen Prüfungen von 3. bis 7. Juli.