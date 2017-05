Bad Säckingen Die Narrenzunft Bad Säckingen schafft mit dem Sechs-Bäumle-Park einen neuen Treffpunkt

Der Sechs-Bäumle-Park am Rande der Lohgerbe wird von der Narrenzunft Bad Säckingen mit einem Grillfest feierlich eröffnet.

In Bad Säckingen hat es am Samstag eine besondere Form der Innenstadtbelebung gegeben. Denn die Bad Säckinger Narrenzunft, in Person von Narrenrat Gerhard Rohrer, hatte die Idee, den kleinen Park im hinteren Bereich der Lohgerbe mit Leben zu erfüllen. Und es ist gelungen: Bei sonnigem Wetter waren die Bänke schnell belebt und die vielen Gäste nutzten die Einkaufspause dazu, sich eine leckere Grillwurst mit Bier und Sekt für die Damen zu gönnen.

Bereits im vergangenen Jahr wurde Bürgermeister Alexander Guhl im Rahmen der traditionellen Notstandsbehebung am 11. 11. auf das verwaiste Kleinod hinter der Lohgerbe aufmerksam gemacht. "Hier unter den Bäumen ließe es sich wunderbar sitzen", dachte sich Rohrer. Allerdings war das Gelände mit den sechs schattenspendenden Bäumen zugewuchert und diente so den Hunden als Toilette. Das sollte sich allerdings ändern: "Im Frühjahr gibt es ein großes Einweihungsfest", versprach der Bürgermeister, nachdem er den Platz symbolisch gereinigt und in "Sechs-Bäumle-Park" umgetauft hatte. Und jetzt war es soweit. Einen ganzen Tag lang durfte sich die Bevölkerung davon überzeugen lassen, dass es in Bad Säckingen noch viele schöne Plätze gibt.