Bad Säckingen Die Magie von jüdischer Musik in der Villa Berberich

Klezmers Techter gastierten mit der jungen Jazzsängerin Miriam Ast bei zwei Salon-Konzerten im Kulturhaus Villa Berberich und begeisterten dabei die Zuhöhrer.

Traditionelle Klezmer-Musik mit ihren vielen Facetten von Gefühlen interpretierten bei zwei Salon-Konzerten „Klezmers Techter“ in der Villa Berberich. Die drei Damen, Koryphäen in der Klezmermusik, die schon mit Giora Feidman, dem King of Klezmer, durch Israel tourten, brachten für ihren dritten Auftritt beim Grand Salon die eigens aus London angereiste charmante junge Jazzsängerin Miriam Ast mit.

Auf die typisch jüdische Musik mit ihrer Verschmelzung von Ekstase und Verzweiflung, Lebenslust und Wehmut, verstehen sich Klezmers Techter bestens. Ideal für diese Gefühlsskala ist die Klarinette. Gabriela Kaufmann demonstriert, was man mit diesem Instrument machen kann. Wie sie auf der Klarinette jauchzt und lacht: unglaublich, aber wahr. Bei ihr kann man von der fröhlichen Klarinette sprechen, nicht nur von „fröhlichen Stücken“, die sie spielen.

Die Akkordeonistin Almut Schwab ist auch kein Kind von Traurigkeit. Zusammen mit Nina Hacker am Kontrabass lassen die Musikerinnen das Publikum an der Freude am Spiel teilhaben. So ergibt sich die Magie von Klezmer wie von selbst. Das Programm war gemischt zwischen Klezmerstücken, also reinen Instrumentalwerken, und jiddischen Liedern. Das Hackbrett, ein Ursprungsinstrument wie die von der Klarinette verdrängte Fiddle, bedient Schwab in einem klingenden Reise-Eindruck vom Sabbat an der Klangemauer, einer Musik mit arabischen Anklängen.

Wie der große Feidman, so versteht sich auch Gabriela Kaufmann bei ihrem temperamentvollen Umgang mit der Klarinette auf Juchzer und Schluchzer in diesen traditionellen Fiddlerstücken. Schön waren die jiddischen Liebeslieder wie das legendäre „Yossel, Yossel“, das zum Volkslied wurde. „Papirosn“, ein altes jiddisches Lied, das bei Amerika-Imigranten populär war, hat fast jede Klezmerband im Repertoire. Darin geht es um einen kleinen Junge, der bei strömendem Regen im Ghetto an der Ecke steht und Zigaretten verkauft. „Die Grine Kusine“ handelt von einem hübschen Mädchen, das nach Amerika auswandert. Bekannt ist auch das Kinderlied „Und als der Rebbe singt“, und natürlich kennt jeder den Welthit „Bei mir bist du scheen“.

Miriam Ast singt diese jiddischen Lieder wie auch ein sephardisches Lied der spanisch sprechenden Juden („Die Nachtigallen“) sehr beseelt, mit warmer, reiner, heller Stimme, die das Gemüt an einem solchen frostig kalten Wintertag zu erwärmen vermag. Höhepunkt war die Geschichte über Pantoffeln, ein hübsches Lied, das die Jazzsängerin in ihrer Eigenart singt und improvisiert.

Auf Swing und Pep setzen die „Techter“ mit jiddischer Hochzeitsmusik, die rein instrumental ist, wobei das Akkordeon und die virtuose Klarinette oft solistisch in Erscheinung treten. Das Publikum geriet bei dieser Musik, die das Leben feiert, völlig aus dem Häuschen. Das war wirklich „In A Klezmer’s Mood“.