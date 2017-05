Bad Säckingen Die Linke startet in den Wahlkampf

Die Gesundheits- und Bildungspolitik steht im Mittelpunkt des Wahlprogramms des Bundestagskandidaten Lothar Schuchmann

Mit den Schwerpunktthemen ärztliche Versorgung und Bildung startete die Linke am vergangenen Samstag in den Wahlkampf zur Bundestagswahl im September. Unter der Federführung ihres Bundestagskandidaten für den Landkreis Waldshut, Lothar Schuchmann, kamen die lokalen Vertreter der Partei, Angelo de Rosa und Paul Barrois, zusammen, um sich auf die Eckpunkte des anstehenden Wahlkampfs in der hiesigen Region zu einigen.

Bei relativ schwachem Besucherinteresse, das sich die Veranstalter mit den heißen Temperaturen erklärten, hat Schuchmann sich zu einigen Themen positioniert: „Zunächst müssen wir die Probleme hier von denen in Großstädten unterscheiden. Wir wollen zusammen und gemeinsam unsere Ziele im ländlichen Raum angehen“, unterstreicht der in Freiburg lebende Bundestagskandidat. Oberste Priorität habe für ihn dabei die notärztliche und hausärztliche Versorgung, sowie die Strukturierung des Bildungswesens.

Bei den Krippen und Kindertagesstätten will sich Schuchmann besonders für die Beibehaltung der Standorte einsetzen, sodass in möglichst vielen Gemeinden die Kinderbetreuung vor Ort gewährleistet werden kann. Zudem ist die Kostenfreiheit für die vorschulische Betreuung ein zentraler Faktor in Schuchmanns politischem Programm. Als vorbildliches Beispiel nannte er in diesem Zusammenhang die Stadt München, wo es bereits kostenfreie Kindergartenplätze gebe. Gerade in Analogie zu den gebührenfreien öffentlichen Schulen, sieht Schuchmann eine deutliche Widersprüchlichkeit der Kostenpflicht für Kindergärten. „Es leuchtet nicht ein, warum frühkindliche Bildung mit Kosten belastet wird“, so Schuchmann. In entsprechender Werbung und verbesserten Bedingungen für pädagogische Fachkräfte, sieht er Lösungsmöglichkeiten, die zudem dem Lehrermangel entgegenwirkten.

Für einen wesentlichen Grund, der das Fehlen von Lehrkräften ebenso begünstigt, wie den Ärztemangel im Kreis Waldshut, hält Schuchmann die Nähe zur Schweiz. „Der Sog der Schweiz muss vermindert werden“, erklärt Schuchmann, der in dieser Problematik eine Besonderheit seines Wahlkreises sieht. In Zuschüssen für den Landkreis sieht der Linken Kandidat eine Möglichkeit, die beruflichen Abwanderungen in das Nachbarland einzudämmen. Um ihre lokalpolitischen Ideen verwirklichen zu können, demonstrierte die Linke, zumindest auf Kreisebene, Einigkeit. „Es geht darum sich einzustimmen, zu bewegen und organisieren“, so Schuchmanns Devise zum Wahlkampfauftakt.

Die Linke

Anlässlich des Wahlkampfauftakts zur anstehenden Bundestagswahl, war der Bundestagskandidat der Linken, Lothar Schuchmann, zu Gast im Scheffelgymnasium in Bad Säckingen. Der aus Jestetten stammende Schuchmann wohnt in Freiburg und ist Kinderarzt in Rente. Die Diskussionsrunde wurde vom Kreisverband, unter dem Vorsitz von Paul Barrois, sowie dem Bad Säckinger Stadtrat Angelo de Rosa, veranstaltet. Weitere Informationen unter: www.linke-liste-freiburg.de und www.dielinke-waldshut.de