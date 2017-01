Bad Säckingen Die Leipziger Pfeffermühle schießt Pfeile aus dem Kabarett-Köcher ab

Die Leipziger Pfeffermühle gastiert im Kursaal. Das Satire-Programm "Drei Engel für Deutschland" punktet auch in der zweiten Episode.

Bad Säckingen – Schon gewusst? Gott hat bei der EZB Schulden, jeder dritte Engel soll entlassen werden. Die Lösung wäre: Gott verkauft die Erde an einen Internet-Multi, der benennt sie dann um in "Google Earth"! O je, was für Aussichten. Zum Glück ist das alles nur Kabarett, alles "bloß" Satire.

"Drei Engel für Deutschland": Dieses Programm rief nach einer Fortsetzungsgeschichte. Mit der "Schröpfungsgeschichte" schreibt die Leipziger Pfeffermühle ihr Erfolgskabarett weiter. Auf der Kursaalbühne findet der Prolog dazu im Himmel statt: Herr Gott ist für die nächsten 1000 Jahre krankgeschrieben und nimmt sich eine Auszeit. Er hat Burnout und geht in Reha. Die Engel vom Dienst (Rainer Koschorz, Rebekka Köbernick und Matthias Nagatis) aus der Abteilung Deutschland des Himmlischen Öffentlichen Dienstes müssen Deutschland ohne ihren Vorgesetzten allein in den Griff bekommen. Klar, dass das Triumvirat ohne Dienstanweisung nicht auf Wolke sieben schwebt, sondern mächtig Ärger bekommt.

Der Einstieg in den Kabarett-Abend war schon einmal gut gemachte Polit-Satire. Die Szenen im himmlischen Amt, die durch Sketche, Gesang und Tanzeinlagen unterbrochen werden, haben den nötigen politischen Biss, geht es doch im neuen Kabarettprogramm um ein hysterisches Deutschland.

Zwar ist es das gleiche Strickmuster wie Teil eins, den man im Kursaal schon gesehen hat, nur, dass diesmal andere Konflikte und Probleme angesprochen werden: sozialpolitische, Streiks (Lufthansa, Lokführer), Überwachung, desolate Zustände bei der Bundeswehr, Legida und Pegida, Verfassungsschutz und nicht nicht zuletzt die Digitalisierung der Welt.

Das Leipziger Trio hat treffsichere Pfeile im Kabarett-Köcher. Was waren die besten Nummern? Sicher die über die Fußballfans (Katar lässt grüßen!), über die religionsberuhigte Zone ("Warum kann ein Straßenschild religiöse Gefühle verletzen?") und die Flüchtlingspolitik ("Monopoly mit Schiffe-Versenken"). Ach ja, nicht zu vergessen: Rebekka Köbernick als Angela Merkel in "Boxtraining", eine freche "Rauten"-Parodie über die Körpersprache der Kanzlerin. Ring frei also für Angela, die fit gemacht wird für den Kampf mit Sparringspartner Seehofer und Putin, dem sie "eins auf die Wodka-Leber" gibt.

Die meisten Wortspiele treffen ins Schwarze, und Sprüche wie "Moses, der erste Schleuser" sind allein schon das Eintrittsgeld wert. Die treffsicheren Texte stammen von den Autoren Axel Cruse und Gernot Voltz und sind professionell, kreativ, witzig. Nicht alle Gags und Pointen kamen beim Publikum gleich gut an. Vielleicht, weil man manche ungeschminkte Wahrheit nicht so gerne hört. Dennoch war der Schlussbeifall ehrlich, obwohl das Text-Niveau stellenweise gerade noch bis zur Gürtellinie reicht.