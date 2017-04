Bad Säckingen Die Kabarettisten Schwarze Grütze geben dem Publikum eine heiter-ernste Diagnose

Das Kabarett-Duo Schwarze Grütze hält in unserer kranken Welt nur noch das Lachen für gesund. Sein aktuelles Kabarettprogramm heißt "Notaufnahme".

Wer geht schon gern oder freiwillig in die Notaufnahme? Wohl die wenigsten. Und vielleicht waren auch deswegen beim letztjährigen Saisonabschluss mit den "Schwestern" doppelt so viele Leute bei "Kultur im Kursaal" wie jetzt beim Musikkabarett "Schwarze Grütze" zum Ende der achten Spielzeit.

Vom Programmtitel "Notaufnahme" hätte man sich nicht abhalten lassen sollen. Denn bei den Kabarettisten, Autoren und Songwritern des schaurig-schönen Kabarettmusicals "Die Schwestern" landet man nicht auf dem OP-Tisch, sondern unterm satirisch-kabarettistischen Skalpell. Kulturreferentin Christine Stanzel war es zu verdanken, dass das Publikum Dirk Pursche und Stefan Klucke mal höchstpersönlich auf der Kursaalbühne begegnen konnte! Beide kommen aus Potsdam – wieso bringt man sie immer mit Leipzig in Verbindung? Wohl wegen der "Pfeffermühle", die ihre Stücke spielt – und sie machen sich über das Land Brandenburg und die Brandenburger lustig. Brandenburg scheint wohl nicht das beliebteste Bundesland zu sein, und so schütten sie einen großen Kübel Häme und Spott darüber aus. Aber da ist auch eine gute Portion Selbstironie dabei. Ihre Lieder passen gut zur politischen Situation in Deutschland.

"Notaufnahme" diagnostiziert und seziert die politische Weltlage. Sehr aktuell ist das brandneue, noch keine drei Monate alte Programm beim Flug mit Turbulenzen, in der Reality-Show, beim Vollverschleierungs-Protestlied oder beim Lied über die Spenderniere des Patienten, der eine "deutsche" Niere und keine ausländische will. Darauf musste sich der Zuschauer in der Pause wohl ordentlich die Niere spülen. Bei diesem Lied merkt man, dass sie vehement gegen die AfD ansingen. Natürlich muss in der Notaufnahme auch die Medizin eins aufs Dach kriegen. Und das passiert bei dem stimulierenden Ritalin-Song, den schon die "Schwestern" in Bad Säckingen sangen.

Die beiden bösen Onkel singen böse Lieder und verabreichen ihren Kabarettpatienten Giftspritzen mit ihren bissigen und bösartigen Kommentaren und Liedern. "Pfleger Dirk" lässt diese meist als Sänger und Gitarrist los, während der behandelnde Arzt "Dr. Stefan Klucke" den jazzigen Klavierpart übernimmt. Aber meist fällt er seinem Kollegen mächtig ins Wort, wenn der seine Wortspielgedichte aus dem roten Notizbuch vorträgt. Das Stänkern gehört zum Programm und macht es witzig und giftig zugleich.

Einen Höhepunkt hat der schwarze Humor der Schwarzen Grütze in dem "Alte Mütter"-Song, der schon sehr happig ist. Aber da die Texte klug und gut gemacht sind, kommen sie selbst an, wenn sie schwerer genießbar sind. Obwohl der Kursaal nicht gerade zum Hexenkessel wurde, wie sie wollten, fühlten sie sich hier ganz wohl, "wie zu Hause, nee, besser". Diese Momentaufnahme des ganz alltäglichen Wahnsinns, mit der das wortgewaltige und grotesk-komische Kabarettduo das Publikum nicht schont, sondern schonungslos therapiert, war Eins-A-Satire und statt comedianartigem Hals-und-Beinbruch beste Lachtherapie und Gehirnjogging.