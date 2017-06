Bad Säckingen Die Jugendmusikschule bietet mehr als nur Unterricht

Vor dem Gemeinderat schildert Musikschulleiter Manuel Wagner die Arbeit der Musikschule und begeistert damit die Anwesenden.

Über die Entwicklung und Herausforderungen der Jugendmusikschule hat Musikschulleiter Manuel Wagner am Montagabend während der Gemeinderatssitzung im Schloss Schönau berichtet. Die Anwesenden merkten schnell, dass der studierte Jazztrompeter mit Leidenschaft bei der Sache ist.

Seit 2016 ist Wagner Musikschulleiter an der Jugendmusikschule Bad Säckingen und hat schon vorher die Region musikalisch mit der Gründung des Blasmusik-Ausbildungs-Zentrums in Laufenburg bereichert. Einige der dortigen Schüler wurden in die Musikschule übernommen. „Aus diesem Grund hatten wir 2016 einen leichten Anstieg bei den Schülerzahlen“, so Wagner. Vorher war diese Zahl konstant.

Die Jugendmusikschule ist ein kommunaler Zweckverband. Neben Bad Säckingen wird auch in Laufenburg, Murg, Rickenbach, Wehr und Herrischried Musik gelehrt. Insgesamt sind 1273 Schüler an der Jugendmusikschule, 600 davon allein in Bad Säckingen.

Wagner ist nah am Zeitgeist und weiß: „Wir haben neben dem Unterrichten auch andere Aufträge: Konzerte spielen, den Unterricht für alle zugänglich machen und ein möglichst breites Angebot an Instrumenten zur Verfügung zu stellen.“ Das Ziel sei es, viele Kinder an die Musik heranzuführen. Dabei sei es wichtig, fachlich und pädagogisch hochwertigen Unterricht anzubieten. „Wir wollen außerdem nicht nur die Breite, sondern auch die Spitze fördern“, erzählt Wagner und verweist stolz auf bundesweite Wettbewerbe, an denen seine Schüler schon erfolgreich teilgenommen haben. Auch gebe es Schüler, die durch die Förderung ihren Einstieg in ein musikalisches Studium geschafft haben.

Wagner hat zudem einen Wandel des Schulbilds erkannt und darauf reagiert: „Es gibt Ganztagesschulen, Kinder haben also nicht mehr so viel Zeit, unseren Unterricht zu besuchen. Deswegen bringen wir die Musikschule in die Schulen.“ Als Beispiel nennt Wagner Schulchöre, die von seinen Lehrern betreut werden.

Auch an sozialen Projekten ist die Musikschule beteiligt und will diese weiter ausbauen. Wagner berichtet von erfolgreichen Projekten, in denen Kinder mit Behinderungen in die Musikschule integriert wurden. Auch ein Projekt mit Flüchtlingen sei denkbar, hierzu konnte Wagner aber noch nichts Konkretes sagen. Bei der Vernetzung und der Arbeit zieht er eine positive Bilanz: „Wir sind mittlerweile kultureller Partner der ganzen Stadt.“

Es gibt jedoch nicht nur gute Neuigkeiten: Wagner sieht in der Zukunft eine Herausforderung darin, neue Lehrer anzuwerben. Aktuell beschäftigt die Jugendmusikschule 22 festangestellte Lehrer und 17 Honorarkräfte. Alle arbeiten in Teilzeit. Auf Nachfrage des Gemeinderats erklärt er, woran ein Lehrermangel liegen könnte: „Immer weniger Studenten wählen an den Hochschulen einen pädagogischen Weg.“

