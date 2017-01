Bad Säckingen Die Jugendmusikschule Bad Säckungen stellt junge Talente vor

Die Generalprobe für den Regionalwettbewerb Jugend Musiziert fand im vollbesetzten Saal des Trompeterschlosses in Bad Säckingen statt.

Zehn Schüler der Jugendmusikschule Bad Säckungen beteiligen sich in diesem Jahr am Regionalwettbewerb von Jugend musiziert des Landkreises Waldshut. Am Sonntag präsentierten sie ihr Programm, auf das sie sich mit ihren Lehrern seit einem halben Jahr vorbereitet hatten. Es war ein rundum professionelles Konzert.

Am Klavier überzeugten die beiden Abiturienten Manuel Schmidt und Julian Bahner die mehr als 50 Gäste. Schmidt, der mit Leichtigkeit und genussvoll Werke von Bach und Prokofiev spielte, traute sich sogar an das Rondo capriccioso, eines der wichtigsten und schönsten Klavierwerke von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Julian Bahner, der nicht zum ersten Mal an diesem Wettbewerb teilnimmt, überzeugte auf hohem Niveau durch seine akzentuierte und gefühlvolle Darbietung von Werken Mozarts, Griegs und Prokofievs. Allesamt anspruchsvolle Sonaten, die die Fingerfertigkeit fortgeschrittener Pianisten erfordern.

Nimue Ament, Kristina Stang, Valeska Witzgall und Sophie Bühler, ein zauberhaftes, eingespieltes Violinquartett, zupften und strichen mit viel Spielfreude und Präzision Werke von Ignaz Lachner und Istvan Szelenyl. Das Finale setzte schließlich das Trompeterquartett Simon Eckert, Alisa Kuder, Mark Tröndle und Michel Sperling mit Werken von Händel, Luis C. Engelke und Ron Simpson. Ein lebhaftes und facettenreichen Zusammenspiel und keine Spur von Lampenfieber.

Manuel Wagner, Leiter der Jugendmusikschule Bad Säckingen, bedankte sich bei den Lehrern der Musikschule, besonders bei Christian Mirbach und Josef Polyak, für Ihr Engagement bei der Ausbildung der jungen Musiker. Aber auch den Eltern, die die musikalische Entwicklung ihrer Kinder unterstützen, galt sein besonderer Dank.

Am kommenden Sonntag, 5. Februar, findet ab 10 Uhr der Regionalwettbewerb Jugend musiziert im Klettgau-Gymnasium in Tiengen statt. Die Veranstaltung ist öffentlich und für jeden zugänglich.