Bad Säckingen Die Guggenmusik Scholleriiiter zieht Bilanz über eine erfolgreiche Fasnacht

Die Guggenmusik Scholleriiiter dankt allen Mitgliedern für ihren Einsatz an der Fasnacht und einzelnen besonders Engagierten mit Präsenten.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Guggenmusik Scholleriiiter Bad Säckingen kam im Restaurant Kater Hidigeigei zur Hauptversammlung zusammen. Anwesend waren 15 Aktiv- und vier Passivmitglieder. Die Versammlung begann mit der Begrüßung durch Vorsitzenden Daniel Schlachter, gefolgt vom Jahresrückblick. Besonders davon hervorzuheben waren die jährliche Spaß-Olympiade im August sowie der Vereinsausflug in die Waldhaus Brauerei im Oktober. Auch die Fasnacht war ein voller Erfolg und für die Gruppe sehr zufriedenstellend. Schriftführerin Regina Weigandt verlas anschließend das Protokoll der Jahreshauptversammlung 2016. Dies schreibt die Guggenmusik Scholleriiiter in einer Pressemitteilung.

Nur Positives zu berichten hatte Kassenwart Stefan Wolf. Dies lag auch an der guten Zusammenarbeit der Scholleriiiter und Altstadtschränzer an der Big Party am 18. Februar. Die Veranstaltung verlief Dank der motivierten Mitglieder beider Vereine äußerst erfolgreich.

Nach fünf Jahren trat Schriftführerin Regina Weigandt von ihrem Posten zurück und Clarissa Kähny wurde zur neuen Schriftführerin gewählt. Über zukünftige Projekte informierte die stellvertretende Vorsitzende Jessica Kundel. Dies beinhaltete unter anderem die Einführung diverser Projektgruppen, Ausflüge und Festivitäten. Ebenso bedankte sich der Verein mit Präsenten bei einzelnen Mitgliedern für herausragende Leistungen im vergangenen Vereinsjahr. Ein Dankeschön ging auch an alle Mitglieder für eine unvergessliche Fasnacht 2017. Sie sei oscar-preisverdächtig gewesen, schreibt der Verein in seiner Mitteilung.