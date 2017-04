Am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 8. und 9. April, findet in Bad Säckingen die "Gold Trophy Sabine Spitz" statt. Zum ersten Mal in der fünfjährigen Geschichte des Mountainbike-Wettbewerbs richten die Veranstalter ein eigenes Kinderrennen aus

Leicht verspätet, aber trotzdem bester Laune schob Sapine Spitz ihr Mountainbike in den Kursaal. Ihre Erklärung hätte besser nicht sein können: "Ich komme direkt vom Training", begrüßte die die Sportlerin die Pressevertreter mit breitem Lächeln. Dass sie in den vergangenen Stunden noch mit ihrem Rad im Hännemer Wald unterwegs gewesen war, sah man der Olympia-Siegerin von 2008 nicht an. Entspannt aber voller Vorfreude blickt die 45-Jährige ihrem Start bei der "Gold Trophy Sabine Spitz" am Wochenende entgegen.

Auch Veranstalter Ralf Schäuble kann bei der sechsten Runde des prestigeträchtigen Mountainbike-Rennens bereits jede Menge Erfahrung in die Waagschale werfen. "Im Laufe der Jahre hat die Veranstaltung weltweit für Aufsehen gesorgt", sagte er stolz. In diesem Jahr könne man Starter aus 24 Nationen auf dem Trail am Waldbad begrüßen. Das Rennen sei aber nicht nur ein Athleten- sondern auch ein Publikumsmagnet. "Wir setzen Impulse im Bereich Tourismus", zeigte sich Schäuble überzeugt. Er verwies auf Übernachtungsgäste aus der Schweiz und Holland.

Video-Interview mit Sabine Spitz

Während am Sonntag die Weltelite auf dem Eggberg zu bewundern sein wird, steht der Samstag ganz im Zeichen des Breitensports. So können sich Freizeitsportler bei der "Marathon Trophy" spontan entscheiden, ob sie nur eine 24 Kilometer lange Runde drehen wollen oder, ob sie gleich noch ein zweites Mal in die Pedale treten. Ein weiterer Spaßgarant in den Augen von Ralf Schäuble ist das "Generation Race", bei dem die Mitglieder der antretenden Zweier-Teams mindestens 20 Jahre Altersunterschied nachweisen müssen.

Neu ist der "Kid's Cup". Und das mit gutem Grund. "Der Radsportverein Bad Säckingen hat im vergangenen Jahr eine Kindergruppe aufgebaut", erklärte Vorstand Janusch Laule. 30 Mädchen und Jungen zwischen sechs und elf Jahren trainieren bereits jeden Samstag. "Jetzt haben sie die Möglichkeit, sich ihrer Verwandtschaft am Streckenrand zu präsentieren", freute sich Laule.

Auch am Sonntag werden die Kinder an der Rennstrecke zu sehen sein, erklärte der Vorstand. "Die Veranstaltung an sich ist für Zuschauer kostenfrei, die Kinder werden aber Spenden zur Deckung der Unkosten sammeln."

Rund um's rollende Rad

Hinter der Veranstaltung verbirgt sich enormer Organisationsaufwand. Damit das Rennen kostenfrei bleiben kann, wurden regionale Unterstützer – aus Dänemark und Sükorea sogar internationale Sponsoren ins Boot geholt. Vor Ort besetzt der RSV Bad Säckingen 25 Streckenposten. Der Verein kümmert sich auch die Betreuung der Athleten, die zur Dopingkontrolle bestellt werden.