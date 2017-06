Bad Säckingen Die Förderschule von Pro Juve macht den Weg frei für selbstständiges Lernen

Pro Juve strukturiert den Förderschulunterricht neu und führt Lernateliers ein. Die Einrichtung übernimmt das Konzept von Gemeinschaftsschulen.

Selbstbestimmt und selbstständig. Darauf baut jetzt auch die Förderschule von Pro Juve in ihrem Unterricht. Seit Februar dieses Jahres hat die Schule ein Lernatelier für die Grundschüler eingerichtet und bereits nach kurzer Zeit zeigten sich die ersten Erfolge. „Bisher waren sechs bis acht Kinder in einer Klasse“, erklärt Schulleiter Simon Dobrodolac. „Im Lernatelier arbeiten jetzt bis zu 13 Kinder zusammen und es funktioniert“, bestätigt der Schulleiter. Jetzt ist das Lernatelier der Schule feierlich seiner offiziellen Bestimmung übergeben worden.

„Wir haben uns einmal mehr selbst erfunden“, so Dobrodolac bei der Eröffnung. Denn sowohl der Schulleiter als auch die Lehrer der Grundschüler haben sich Gedanken darüber gemacht, wie das Lernen in der Förderschule weiter verbessert werden kann. Das Kollegium machte sich auf den Weg nach Wutöschingen in die Alemannenschule, die das Konzept des selbstbestimmten und selbstständigen Lernens erfolgreich umgesetzt hat. Auch die Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule in Bad Säckingen wurde besucht. Aus diesen Eindrücken, aber auch durch die in beiden Schulen umgesetzten Maßnahmen motiviert, machten sich der Schulleiter und die Lehrer an die Arbeit.

„Natürlich kann dieses Konzept hier auf unserer Schule nicht eins zu eins umgesetzt werden“, erklärt Simon Dobrodolac. Denn die Kinder der Förderschule sind sozial- und verhaltensauffällig, was in der Umsetzung berücksichtigt werden muss. Doch grundsätzlich bietet das Konzept der Gemeinschaftsschule beste Voraussetzungen dafür, den Kindern ihre eigenen Leistungen und ihr Selbstbewusstsein, aber auch ihre Fähigkeiten vor Augen zu führen und zu stärken. Unter anderem erkennen die Kinder an den lachenden Smileystickern unter ihrem Namen an der Tafel, was sie in den einzelnen Fächern geleistet und gut gemacht haben. „Mit dem neuen Konzept können die Kinder ohne Druck und nach ihrem eigenen Tempo arbeiten, ohne dass sie Versagensängsten ausgesetzt sind“, erklärt der Schulleiter.

Das Lernatelier, das vorher ein typisches Klassenzimmer war, besteht aus zwei Räumen. Im ersten Raum ist das Material untergebracht. Sortiert nach Fächern und Schwierigkeitsgraden, können sich die Kinder ihre Arbeitsbögen aus den dafür vorgesehenen Plastikboxen aussuchen und bearbeiten. Im Klassenzimmer selbst hat jedes Kind seinen eigenen kleinen Schreibtisch. In der Mitte des Raumes liegt eine große Matratze. Auch diese dient zum konzentrierten Arbeiten. „Denn wenn ein Kind zu Hause besser im Liegen lernen kann, kann es das künftig auch hier im Klassenzimmer tun“, so Dobrodolac.

Die Arbeit der Unterrichtsverantwortlichen von Februar bis jetzt war die Versuchsphase. Nach den Pfingstferien geht das Lernatelier offiziell an den Start. Nach dem Erfolg bei den Grundschülern soll in der Bad Säckinger Einrichtung auch für die Schüler der Mittel- und der Hauptstufe ein Lernatelier eingerichtet werden. Auch in der Rickenbacher Außenstelle, wo momentan wegen des Brandschutzes Umbauarbeiten stattfinden, soll das neue Konzept umgesetzt werden. „Wir haben immer daran geglaubt, dass die Kinder lernen wollen“, ist der Schulleiter überzeugt. Und der Erfolg gab ihnen recht.