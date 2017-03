Bad Säckingen Die Fahrgeschäfte des Rummels zu Fridlini laden ab Samstag ein

Der traditionelle Jahrmarkt zum Fridolinsfest findet am Montag, 6. März, statt. Der Rummel eröffnet bereits am Samstag.

Neben den sakralen Feierlichkeiten zum Fridolinsfest findet traditionell für neun Tage der Frühjahrs-Jahrmarkt auf dem Festplatz statt. Am kommenden Montag, 6. März, ist der Fridlinimarkt mit 69 Ständen am Rande der Altstadt; passend zum Namenstag des Bad Säckinger Stadtpatrons, dem heiligen Fridolin. Für die Schaustellerfamilien ist Bad Säckingen jährlich Start-Jahrmarkt. Danach ziehen die Fahrgeschäfte weiter in die Schweiz und ganz Süddeutschland.

14 Fahrgeschäfte sind bereits aufgebaut. Die längeren externen Sicherheitsprüfungen zum Saisonauftakt sind für die Schausteller eine Selbstverständlichkeit. Die Abnahme wird akribisch vom städtischen Bauamt durchgeführt. Der Freiburger Peter Buhmann ist wieder als Festwirt gekommen. Seit 33 Jahren gastiert er bereits in Bad Säckingen. Seine Kinder und Neffen sind mit ihren Fahrgeschäften nicht nur in seine Fußstapfen getreten, die Familientradition lebt fort. Aktuell ist Buhmann Opa von Zwillingen geworden. Sie werden kommende Woche erstmals in Bad Säckingen Jahrmarktluft schnuppern dürfen. Nahezu alles, was zu einem Vergnügungspark dazugehört, ist vertreten. Ein Autoscooter, ein Kettenkarussell und ein Knusperhaus mit Zuckerwatte sowie Magenbrot sind aufgebaut und warten auf Gäste.

„Immer wieder mit etwas Anderem nach Bad Säckingen kommen“, stellt Buhmann seine Kollegen vor. Da ist Eric Dietz aus Saarbrücken mit seinem neuen Laufgeschäft vertreten. Auf fünf Stockwerken kann der Spaß auf einem Jahrmarkt ausgetestet werden. Ob über eine kurze Hängebrücke oder durch ein Spiegellabyrinth, zum Schluss steht sichtbar eine Rutsche parat. Nicht alles wird hier verraten. Die „Neugierde gehört dazu“, sagt Dietz über seine neue Attraktion. Am Streetfighter, ein Krallenfahrgeschäft, wird es schnell und kreischend zugehen. Mit einem Korkenschießstand und einer Schatzsuche bietet Roman Martin gleich zwei Angebote für kleinere Kinder an. Süßes und Deftiges gibt es auf dem Festplatz natürlich auch. Das Festzelt soll schließlich immer voll sein. Dort wird Bürgermeister Alexander Guhl am Samstagnachmittag um 15 Uhr das erste Fass anzapfen.

Der Fridlinimarkt wird am Montag ab 8 Uhr entlang der Scheffel- und Austraße stattfinden. Ordnungsamtsleiter Anton Büdel hat derzeit 69 Zusagen von bereits bekannten Marktbeschickern. Mit weiteren Standbetreibern rechnet er noch kurzfristig. Sein Augenmerk liegt wie immer auf der Ausgewogenheit der Angebote.

Die Öffnungszeiten

Der Jahrmarkt beginnt am Samstag ab 14 Uhr. Täglich bis in die Abendstunden können die Fahrgeschäfte genutzt werden. Die Preise sind gleichgeblieben. Familientag ist mit ermäßigten Preisen wieder der kommende Mittwoch, 8. März. Bis zum Sonntag 12. März bleibt der Rummel geöffnet.