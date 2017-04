Bad Säckingen Die Entstehung des neuen Films über Bad Säckingen von Gusty Hufschmid ist auf Facebook zu sehen

Gusty Hufschmid zeigt im sozialen Netzwerk Facebook Appetithäppchen zur Produktion seiner neuen DVD über Bad Säckingen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Wen die Neugier plagt, dem kann geholfen werden. Im sozialen Netzwerk Facebook wird derzeit die Entstehung des neuen Bad-Säckingen-Films von Gusty Hufschmid dokumentiert. Die ersten Monate ziehen dort am Zuschauer vorbei, vom Weihnachtsmarkt 2016 über die Fasnacht bis in den Frühling 2017. „Derzeit drehen wir hauptsächlich Veranstaltungen. Mit zunehmend schönem Wetter wollen wir auf die Menschen, die Stadt und die Region eingehen“, sagt Filmemacher Gusty Hufschmid. Auch der Multikopter kommt zum Einsatz und wird reizvolle Perspektiven einfangen. Der Filmemacher ist dankbar für Tipps und Hinweise (Telefon 07761/13 55, E-Mail: info@videokomplett.de und über die Facebook-Seite). Denn seine Spannung bezieht der Film auch aus den Menschen und ihren Geschichten, die in ihm auftreten.

Technisch entspricht die geplante DVD dem neuesten Stand, dem aktuellen TV-Format 16:9 in HDAV. Zu kaufen gibt es die DVD erstmals zur Premiere Ende November, teilt Hufschmid mit. Neben dem Hauptfilm gehört zur neuen Scheibe außerdem eine Reihe von Kurzfilmen über die wichtigen Ereignisse im Jahresverlauf („Kalenderblatt“). Medienpartner der Produktion ist wieder das SÜDKURIER Medienhaus.