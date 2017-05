Bad Säckingen Die DJK Bad Säckingen verzeichnet eineni Mitgliederzuwachs

Die Handballer der DJK können mehrere Mannschaften stellen und freuen sich besonders über weitere Mädchen, die im Verein trainieren.

Die Hauptversammlung der DJK SG Bad Säckingen Handball fand in der Badmattenhalle statt. Wie der erste Vorsitzende Wolfgang von Sperl darstellte, seien die finanziellen Herausforderungen im vergangenen Jahr zwar gestiegen, dennoch stehe der Verein solide da. Erfreulich für den Vorstand ist, dass die Mitgliederzahl leicht auf 235 gestiegen ist, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Besonders der Jugendbereich konnte Zuwächse verzeichnen. Dort wurden knapp 40 neue Spieler gewonnen.

Durch die gute Arbeit in der Jugendabteilung von den Trainern, aber auch das Engagement des Jugendwarts Peter Weigel kann in der kommenden Saison wieder eine B- und A-Jugend männlich für den Spielbetrieb gemeldet werden. Außerdem haben die Mädchenmannschaften neue Spielerinnen hinzugewonnen. Es sei darum umso wichtiger, ein ansprechendes Training für die Jugend anzubieten. Das bleibe das Ziel in der nächsten Saison. Denn sonst werde über kurz oder lang vor allem bei den Frauen der Nachwuchs fehlen.

Im Spielbetrieb sind die Platzierungen der Jugend nicht vorrangig, schreibt der Verein, dort gehe es mehr um den Spaß am Handball und das Miteinander. Bei den Aktiven spielten die Herren II mit der Schweiz in der so genannten „Partisanenliga“ und erreichten Platz 2. Die Herren I erreichten in der Kreisklasse Freiburg-Oberrhein den dritten Tabellenplatz und die Frauen beendeten die Saison auf dem siebten Platz der Bezirksklasse.

Das 25. Badmattenfest war aus der Sicht der DJK wieder ein voller Erfolg, obwohl das Wetter am Samstagmittag kühl und nass war. Der Termin für das nächste Badmattenfest ist 8. und 9. Juli. Die Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen. Erfreulich sei aus Vereinssicht, dass nun die Badmattenhallen-Sanierung endlich in Angriff genommen werden soll. Dass dies in Teilabschnitten durchgeführt werden soll, biete Anlass zur Hoffnung, dass der Spiel- und Trainingsbetrieb nicht zu sehr eingeschränkt werde. Die Sanierungsarbeiten sollen noch 2017 starten, wobei ein genauer Zeitpunkt noch nicht bekannt ist.

Auch Ehrungen standen auf dem Programm. Für 40 Jahre bekam der Vorsitzende Wolfang von Sperl die goldene DJK-Nadel von seinem Stellvertreter Jürgen Helfer überreicht. Für ihre zehnjährige Vereinsmitgliedschaft wurden Florian Waßmer, Daniel Walter, Martin Ullmann, Sabrina Schmidt, Martin Schaub, Jürgen Pfeifer, Jan Naumann, Jan Kleinwechter, Dirk Kleinwechter, Daniel Friedlmeier und Andreas Fischer geehrt.

Neuwahlen gab es in diesen Jahr nicht. Der Vorstand besteht weiterhin aus Wolfgang von Sperl (erster Vorsitzender), Jürgen Helfer (zweiter Vorsitzender), Anja Osterwald (stellvertretende Vorsitzende), Sascha Balsliemke (Sportwart), Hannes Hausin (Materialwart) und Stephan Huber (Pressewart), Jürgen Pfeifer (Kassenwart), Heidi Bäumle (Schriftführerin), Peter Weigel (Jugendwart), Stefanie Langguth (Sportartikelverwaltung) und Conny Langguth (Beisitzerin).