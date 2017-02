Bad Säckingen Die Besucher des Bad Säckinger Narrespiegels erwartet in gewohnter Manier Satire über das Alltagsgeschehen

Der Narrenspiegel der Narrenzunft Bad Säckingen läuft dreimal in dieser Woche. die Akteure verarbeiten für ihre Bühnennummern Geschehnisse des Jahres.

Bald lüftet sich das streng gehütete Geheimnis, vor welchem Bühnenbild der Narrenspiegel in diesem Jahr abläuft. Am morgigen Mittwoch, 15. Februar, um 19.30 Uhr hebt sich zum ersten Mal der Vorhang für die vielen Akteure der Narrenzunft Bad Säckingen. Sie hielten auch im vergangenen Jahr wieder Augen und Ohren aufgesperrt, damit ihnen im Tagesgeschehen nichts entgeht, was vor der Bühne für Lacher und wohlig-hämisches Händereiben sorgt. Weitere Vorstellungen des traditionellen Narrenspiegels der Narrenzunft Bad Säckingen sind am Donnerstag und Freitag, 16. und 17. Februar, ebenfalls um 19.30 Uhr.

Bereits seit Mitte Oktober des vergangenen Jahres laufen die Vorbereitungen für den Narrenspiegel. Er steht wieder unter der Regie von Melanie Bächle und Thomas Adler. „Es isch Fasnacht, ma darf tanze, singe, lache und sich eimol um de Rescht keini Sorge mache“, so haben die Beiden den Narrenspiegel unter ein Motto gestellt. Und man darf sicher sein: Auch ohne Polizei-U-Boot hat sich wieder allerhand getan, um einen Abend mit Programm zu füllen. „Die Zuschauer dürfen sich wieder auf ein abwechslungsreiches Programm mit den Traditionsfiguren und etlichen Überraschungen freuen“, verspricht Melanie Bächle.

So gibt es also ein Wiedersehen mit dem altbekannten Heidewiibli, dem Paukenmann und nicht zuletzt mit den Altstadtschnallen oder Mehlmarti und Entenkarle. Hinzu kommen weitere Akteure mit zahlreichen Sprech- oder Tanznummern. Leise verabschiedet hat sich allerdings die Narrenspiegelband, die unter der Leitung von Jürgen Waßmer 17 Jahre lang den musikalischen Rahmen übernommen hatte. In diesem Jahr zum ersten Mal bricht der „Wälderwahn“ unter der Leitung von Rainer Eckert aus. „Wir wünschen uns natürlich, dass uns diese Band ebenfalls wieder für viele Jahre die Treue hält“, hofft Melanie Bächle.

Während die Akteure also fleißig ihre Texte gelernt haben, ist die Bühne wieder von vielen fleißigen Helfern unter Anleitung der Bühnenbauchefs Andreas Vogt und Norbert Sittler gebaut worden. Mit dem aufwendigen Bühnenbild hat Bad Säckingen in der Region ein Alleinstellungsmerkmal. Rund 200 Arbeitsstunden waren dazu nötig, um das dreidimensionale Machwerk zu erschaffen. Irene Schwarz kümmerte sich mit ihrem Malertrupp um die letzten Feinheiten.

Karten

Noch gibt es Eintrittskarten für alle drei Vorstellungen des Narrenspiegels. Zu bekommen sind sie beim Gloria-Theater, wo sie am Schalter oder telefonisch unter 07761/64 90 sowie im Internet (www.gloria-theater.de) bestellt werden können. Die Preise sind, wie in den Jahren zuvor, gestaffelt. Die Vorstellung am Mittwoch kostet elf Euro, am Donnerstag 13 und am Freitag 20 Euro.