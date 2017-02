Bad säckingen Die Bad Säckinger Tafel ist jetzt im Hotzenweg

Der Bad Säckinger Tafelladen hat jetzt seine neuen Räume im Hotzenweg bezogen. Das Angebot wird durch einen Mutter-Kind-Laden ergänzt. Berechtigungsscheine für den Tafelladen gibt es bei der Caritas Hochrhein.

Bad Säckingen – Wie sehr die Kunden ihren Tafelladen vermisst haben, zeigte sich in der Größe des Andrangs am Mittwoch vor dem Eingang. Denn nach über drei Jahren Suche hat der Bad Säckinger Tafelladen jetzt sein neues Domizil im Hotzenweg bezogen und ist seit Mittwoch wieder für die Kunden da. Neu ist, dass dem Tafelladen auch ein „MuKL“, ein Mutter und Kind-Laden, angeschlossen ist. Kunden mit einem Berechtigungsschein für den Tafelladen finden jetzt auch eine Auswahl an gebrauchter Kleidung für Frauen und Kinder, aber auch sonstiges Zubehör wie Schwangerschaftsbekleidung, Kinderwagen, Tragetaschen, Spielsachen oder Bücher. Die Spenden für den Mutter- und Kind-Laden kommen aus der Bevölkerung. „Die Sachen können ebenfalls zu den Öffnungszeiten bei uns abgegeben werden“, erklärt Ewaldine Schwarz vom Caritasverband Hochrhein und verantwortlich für die Tafelläden im Kreis. Die gespendeten Sachen werden direkt vor Ort begutachtet und im Zweifelsfall aussortiert. „Wir möchten unseren Kunden garantieren, dass die Sachen, die wir hier anbieten, in einem ordentlichen und tragbaren Zustand sind und auch nicht beschädigt“, betont es Schwarz. Der „MuKL“ hat zu den Zeiten des Tafelladens geöffnet.

„Ein großes Kompliment an die Ehrenamtlichen“, sprach auch Geschäftsbereichsleiter Bernhard Gampp vom Caritasverband Hochrhein aus. Denn in knapp zwei Wochen wurde der bisherige Standort in der Hildastraße geschlossen, der Umzug bewältigt und die neuen Räume bezogen. Da halfen auch die insgesamt 44 ehrenamtlichen Helfer der Tafel tatkräftig mit. Doch reichte es nicht allein, die Räume im Hotzenweg neu einzurichten. Seit Ende November des vergangenen Jahres, nachdem die Bäckerei Schmid ihr Geschäft aufgegeben und die Räume an den Caritasverband Hochrhein vermietet hatte, gaben sich die Handwerker die Klinke in die Hand. Denn der Eröffnungstermin im Februar stand und es gab einiges zu tun.

Inzwischen sind die ehemalige Backstube und der kleine Verkaufsraum der Bäckerei zusammengefasst worden und es ist ein großzügiger Verkaufsraum entstanden. Nebenan hat sich der „MuKL“ eingerichtet. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter müssen sich auch nicht mehr wie bisher in einem kleinen Büroraum drängen, sondern haben ihren eigenen, gemütlichen Aufenthaltsraum. „Ich sehe überall nur strahlende Gesichter“, freute sich auch Ewaldine Schwarz über das Konzept.

Der Tafelladen

Seit knapp zwölf Jahren gibt es die Tafel des Caritasverbandes Hochrhein in Bad Säckingen. Zu Beginn gehörten vor allem Arbeitslose und Alleinerziehende zum Kundenstamm, mittlerweile kaufen rund 70 Prozent Rentner oder Asylbewerber dort ein. Für den Einkauf im Tafelladen müssen sich die Kunden einen Ausweis bei der Caritas ausstellen lassen. Diese Ausweise sind zwei Jahre gültig, bisher sind rund 560 Ausweise ausgestellt worden.