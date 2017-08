Bad Säckingen Die Bad Säckinger Landwirtsfamilie Schwander plant einen Neuanfang

Der Schwanderhof zieht nach 113 Jahren aus der Basler Straße 39 weg, unter anderem, weil die Stallungen für Milchkühe nicht mehr zeitgemäß sind.

Beim Blick in die Badische Gemeindestatistik von 1927 wird die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Bad Säckingen mit 226 angegeben. Von diesen vielen Höfen geblieben ist sage und schreibe einer: der Schwanderhof, der letzte innerstädtische Milchviehproduzent. Seit 1904 betreiben die Schwanders nunmehr in vierter Generation ihren Bauernhof in der Basler Straße 39. Nun sind die Tage aber gezählt. Ein neuer Hof an einem neuen Standort sei in Planung, wie Junglandwirt Michael Schwander (36) erzählt.

Nur circa zehn Fußwegminuten vom Säckinger Münsterplatz entfernt, liegt der letzte Bauernhof in der Bad Säckinger Innenstadt. Dort gibt es noch einen echten Misthaufen und typischen Stallgeruch. Hier gibt es auch täglich Frischmilch zu kaufen – auch an Sonn- und Feiertagen. Derzeit gibt es auf dem Schwanderhof 25 Milchkühe, zehn Kälber, 15 Jungtiere und den Deckbullen „King“, der gerade in der jetzigen Brunstzeit sehr gefordert ist, sagt Theodor Schwander (66).

Aber die Anforderungen, gerade im Bereich Tierhaltung, haben sich geändert. Auf Schwanders Hof werden die Rinder noch wie früher angebunden im Stall gehalten. Das ist längst nicht mehr zeitgemäß und mit ein Grund, warum die junge Generation neu bauen will. Die Landwirtschaft aufzugeben, das sei nicht in Frage gekommen, sagt Senior Theodor Schwander: „Wir Schwanders sind Bauern mit Herz und Seel'.“

Bis 2015, 50 Jahre lang, führte Theodor Schwander seinen bäuerlichen Betrieb, bevor er die Regie an seinen Sohn Michael übergab. Von der Pike auf erlernte Theodor bei seinem Vater Fridolin, wie später auch Michael bei ihm, den vielschichtigen Beruf eines Landwirtes. Als Schwander senior seine Lehrzeit begann, wurden auf den Feldern meist noch Pferde statt Traktoren eingesetzt. Gemolken wurde mit der Hand, nicht mit der Melkmaschine. Alles war sehr viel arbeitsintensiver.

Seit seinem 15. Lebensjahr kennt Theodor Schwander alle Facetten eines bäuerlichen Lebens. Arbeitete er doch bis zum Rentenbeginn ein halbes Jahrhundert auf seinen Feldern und im Kuhstall oft bis spät abends. In den Urlaub zu fahren, sei undenkbar gewesen. All das habe er auf die Zeit als Rentner vertagt. Doch es sollte anders kommen, wie seine Frau Monika Schwander sagt. Denn an Weihnachten 2016 verunglückte Schwander senior beim Pflügen auf einem Feld in Schwörstadt schwer. Der Boden sei morastig gewesen, sagt Monika Schwander. Eine schwierige Zeit folgte für die ganze Familie. Erst seit dem 29. Juni ist er wieder zu Hause.

„Es hätte viel schlimmer kommen können“, zeigt sich der Verunfallte, heute im Rollstuhl sitzend, zuversichtlich. Dennoch gibt er offen zu, dass es ihm schwerfalle, dass er Sohn Michael, der über Nacht den bäuerlichen Familienbetrieb allein übernehmen musste, nicht mehr bei der Arbeit unterstützen könne. Schließlich gebe es auf den diversen Feldern in Schwörstadt, Rippolingen oder Bad Säckingen jede Menge zu tun. Von dem Viehbestand einmal ganz abgesehen, der täglich versorgt sein will.

Dies alles ist eine große Herausforderung für Sohn Michael Schwander. Er weiß um die Verantwortung und Tradition, die der Berufsstand des Landwirts mit sich bringt. „Ohne uns Bauern stirbt das Land“, sagt er und davon ist er fest überzeugt. Deshalb macht er einfach weiter, aller Negativerscheinungen zum Trotz – von Milchpreisverfall über die mangelhafte finanzielle Unterstützung kleiner und mittlerer Bauernhöfe bis hin zur überbordenden Bürokratie, die zum 15-stündigen Arbeitstag noch hinzukomme.

Der Schwanderhof ist seit 2012 als genfreier Milchproduzent zertifiziert. Die Eisproduzenten des Cafés in der "Villa Berberich" und des Eiscafés „Dolomiti“ schätzen Schwanders Qualitätsmilch. Auch holt alle zwei Tage der Milchlasttankzug von der Schwarzwaldmilch-Molkerei in Freiburg rund 700 Liter Milch ab. Gegenwärtig werden monatlich 9000 Liter Milch produziert. 120 000 Liter Milch waren bisher die Jahresbestleistung von Schwanders Milchkühen. Das dafür benötigte Futter stammt zu 95 Prozent aus eigenem Feldanbau.

Auch nach allen Rückschlägen hat die Familie Schwander ihren Optimismus nicht verloren. Trotz der schwerwiegenden Nachwirkungen seines Unfalls hofft Theodor Schwander, irgendwann wieder auf einem Traktor zu sitzen und gemeinsam mit einem seiner Enkel eine Ehrenrunde zu drehen. Wer weiß, vielleicht werde ja irgendwann einmal Enkel Lukas den Hof übernehmen. Das wäre dann die fünfte Generation. Zumindest ist der Zweijährige schon jetzt ein begeisterter Mitfahrer auf dem Traktor.