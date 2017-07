Bad Säckingen Die Bad Säckinger Kirchengemeinden laden zur Nacht der offenen Kirchen ein

Die christlichen Kirchengemeinden von Bad Säckingen organisieren in der Nacht auf 1. November eine Nacht der offenen Kirchen mit zahlreichen Veranstaltungsangeboten in den Gotteshäusern.

„Das hört sich nach einem Riesenprojekt an“, meinte der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Alexander Löw. Die evangelische Pfarrerin Natalie Wiesner erwiderte: „Das ist es auch.“ In der Nacht auf den 1. November veranstalten die christlichen Gemeinden der Stadt eine ökumenische „Nacht der offenen Kirchen“.

Das Ziel ist es, Menschen, die eher selten in die Kirche gehen, zum Besuch der Gotteshäuser zu ermuntern. Die Idee sei vor zwei bis drei Jahren aufgekommen, erklärte Natalie Wiesner in der Pfarrgemeinderatssitzung der katholischen Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg. Das Reformationsjubiläum ist nun der Anlass, die Idee in die Tat umzusetzen. „Wir wollen zeigen, wie sich die Kirchen wieder aufeinander zu bewegt haben“, erklärte die Pfarrerin. Der Termin wird allen christlichen Konfessionen gerecht, der 31. Oktober ist Reformationstag, auf den das katholische Hochfest Allerheiligen folgt.

Die Veranstaltungen konzentrieren sich auf vier Kirchen, die zu Fuß erreichbar sind: Heilig Kreuz, Fridolinsmünster, evangelische Stadtkirche und altkatholische Kirche. Die Nacht beginnt um 18 Uhr mit einer halbstündigen Feier in der evangelischen Stadtkirche, danach folgt die Aussendung. Die Programme in den Kirchen dauern rund eine Stunde, dazwischen ist eine halbe Stunde für den Weg zu einer anderen Kirche eingeplant. Um 23 Uhr beginnt die Lichterprozessionen zum Münster, wo mit einer Abschlussfeier ab 23.30 Uhr die Nacht der offenen Kirchen endet.

Im Münster werden Vocalconsort und Münsterchor Bach-Kantaten aufführen. In der evangelischen Stadtkirche steht das Thema Bibel und Kontemplation im Mittelpunkt, es gibt eine Lectio divina. In Heilig Kreuz liegt der Schwerpunkt auf Jugend und Familie, es wird Auftritte der Band Sameday Records geben. In der altkatholischen Kirche wird das von Künstlern gestaltete Hungertuch vorgestellt, außerdem gibt es ein Taizé-Gebet, eine Lichtvesper oder eine Vigilfeier. Es werden Helfer gesucht, die die Nachtcafés betreuen und für Gehbehinderte einen Shuttle-Service einrichten.

Der Pfarrgemeinderat verabschiedete Gemeindereferentin Schwester Bernarda. Löw lobte ihre Verlässlichkeit, ihren Rat und ihre Tatkraft. „Du hast nicht viele Worte gemacht, sondern die Arbeit einfach erledigt; du wirst uns sehr fehlen.“ Schwester Bernarda meinte, sie sei bei ihrer Versetzung aus Bayern an den Hochrhein skeptisch gewesen: „Bad Säckingen war für mich fast am Ende der Welt, aber ich habe hier ein Stück Heimat gefunden, und das liegt an Euch.“