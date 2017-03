Bad Säckingen Die Aufführung von Entführung aus dem Serail im Gloria-Theater ist ein Singspiel mit Türkenkolorit

Die Kammeroper Prag gastiert im Gloria-Theater mit der „Entführung aus dem Serail“ von Mozart in einer gediegenen Inszenierung ohne Hinweise auf die aktuelle Politik.

Die Geschichte spielt in der Türkei. Verbannung, Entführung, Versklavung, Flucht, die Bedrohung des Abendlandes durch den Islam: Das wären heutzutage Steilvorlagen für ideologische Regie-Freiräume. Die Kammeroper Prag brachte mit ihrer gediegenen Produktion von Mozarts komischem Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“ das bekannte Türkenkolorit ins Gloria-Theater, aber ohne neue weltanschauliche Standpunkte.

Bis auf wenige kleine Gags hält sich die Inszenierung von Martin Otava an das, was man bei dieser Türkenoper gewohnt ist. Nur manche Szenen und Figuren waren leicht modernisiert. Etwa der Edelmann Belmonte, der mit Tropenhelm und Rucksack beim Palast des Bassa Selim auftaucht oder die Badewanne mit Duschkopf, in der sich Osmin von Blondchen den Rücken schrubben lässt. Dass die Fluchtpaare vom Herrscher einen Koran als Abschiedsgeschenk erhalten, sollte vielleicht zur Aufklärung dienen.

Das typische klischierte Orientbild der damals in Wien grassierenden Türkenmode verkörpern die verhüllten Haremsdamen im Janitscharenchor. Immerhin wurde deutlich, dass Mozart mit seiner Oper den Weg zur Versöhnung zwischen Ost und West weist. Denn nicht seine Abendländer dominieren, sondern der Haremswächter Osmin, der sich überraschend als wichtigste singende Figur entpuppt.

Wie oft hat man sich schon über derbe, polternde Osmine geärgert, sich von deren Rage genervt gefühlt. In dieser Aufführung (musikalische Leitung: Milan Kanák) konnte davon überhaupt keine Rede sein, im Gegenteil: Ivaylo Guberov war kein „schwarzer“, und obwohl mit der Bastonade drohend, auch kein sehr böser, sondern ein spaßiger Osmin. Als verwünschter Aufpasser pflückt er Feigen vom Baum, verscheucht seinen Konkurrenten Pedrillo und versucht, bei der Zofe zu landen. Auch mit seinem flexiblen Bass-Organ konnte der Sänger punkten, sodass der Beifall am Schluss für den überragend singenden und spielenden Guberov stark ausfiel.

Die Lustigkeit des Osmin (besonders auch im Trinkduett „Vivat Bacchus“) war das eine; die Frische des Buffopaares das andere. Monika Sommerovás Blonde gefällt mit agilem Sopran und guter schauspielerischer Leistung. Pedrillo (mit jugendlichem Feuer: Richard Klein) singt hinreißend auf der Leiter mit Pizzikato-Begleitung sein orientalisiertes Ständchen „Im Mohrenland“.

Das „hohe“ Paar hatte noch Luft nach oben. Zur Gefühlsehrlichkeit des Belmonte (Robert Remeselnik mit edlem Timbre, aber von der Aussprache her nicht immer textverständlich) gesellte sich die unerwartet dramatische Konstanze von Jarmila Baxová. Sie singt die Marternarie mit Koloraturbravour, voller Affekt und Empfindsamkeit, allerdings in der Höhe etwas schrill.

Edelmütig und hoheitsvoll meisterte Dieter Kschwendt-Michel die Prosapassagen in der reinen Sprechrolle des Pascha Selim, eines Renegaten, der sich am Schluss als der wahre Christ zeigt. Dies hat viel Beifall verdient.