Bad Säckingen Die Arbeiten an der B 34 in Bad Säckingen in der Übersicht

Die Arbeiten an der B 34 in Bad Säckingen in der Übersicht

Am Sonntag beginnen die Arbeiten an der B 34 in Bad Säckingen. Autofahrer müssen mit erheblichen Behinderungen rechnen.

In der Nacht vom Sonntag, 23. Juli, auf Montag, 24. Juli, beginnen die Sanierungsarbeiten an der B 34. Insgesamt 3,6 Kilometer Fahrbahn sollen zwischen Sennhof und Murg-Rothaus erneuert werden. In diesem Zuge werden auch die Stadtwerke Wasser- und Wärmeleitungen erneuern. Die Arbeiten sollen etwa zwei Monate, also bis zum Montag, 25. September, andauern.

Der Startschuss fällt am Sonntagabend mit dem Beginn der Arbeiten an der Friedrichstraße Höhe Scheffel-Gymnasium. Bis Dienstag ist die Straße dafür jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr voll gesperrt. Tagsüber kann der Verkehr mit Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Straße verbleiben. Es müssen gemeinsam mit den Stadtwerken Bad Säckingen eine Wärmeleitung verlegt sowie Fräsarbeiten zwischen dem Sennhof und dem Rebbergweg durchgeführt werden. Anschließend wird der Fahrbahnbelag erneuert.

Diesem ersten Bauabschnitt sollen drei weitere Folgen: Vom Montag, 31. Juli, bis zum Mittwoch, 30. August, wird mit 1450 Metern am größten Abschnitt der Sanierung der B 34 gearbeitet. Vom Bahnübergang bis zur Rheinwiese wird nachts gefräst, während auch hier die Stadtwerke neue Wasserleitungen verlegen. Das gleiche passiert vom 30. August bis zum Freitag, 4. September, zwischen Rheinwiese und Ortsausgang Bad Säckingen und vom 18. bis zum 25. September zwischen Ortsausgang und Rothaus.

Bei solchen umfassenden Baumaßnahmen ist jedoch nicht garantiert, dass alles nach Plan läuft: "Es gibt zwei Faktoren, die den Straßenbau entscheidend beeinflussen", erklärt Anouar Sahbani von der Außenstelle Bad Säckingen des Regierungspräsidiums Freiburg. "Zum einen ist es natürlich das Wetter, zum anderen die Verlegung der Wasserleitungen." Hier könne es laut Sahbani zu Verzögerungen kommen. Er weist darauf hin, dass das Regierungspräsidium, die Stadtverwaltung Bad Säckingen und die Polizei die Bevölkerung regelmäßig über die neuesten Entwicklungen rund um die Sanierung informieren werden. Die Internetseite der Stadt (www.bad-saeckingen.de) sei eine gute Anlaufstelle, um Neues zu erfahren, so Sahbani. Wöchentlich soll überprüft werden, ob die eingesetzten Umleitungen funktionieren und die Bauarbeiten im gewünschten Tempo voranschreiten.

Sind die Arbeiten an der B 34 beendet, steht das nächste Bauprojekt an: Anfang Oktober soll der Bypass bei Rothaus gebaut werden. Grund hierfür sind die Häufung von Unfällen an diesem Knotenpunkt und die regelmäßigen Rückstaus in Richtung Bad Säckingen. Aus Fahrtrichtung der besagten Stadt soll dort ein Bypass angelegt werden. Das bedeutet, dass der Straßenverlauf aus Bad Säckingen geradeaus nach Murg führen soll. Die Ausfahrt soll ohne Ausfädelspur erfolgen und die Verkehrsteilnehmer des Bypasses in Richtung Murg sollen Vorfahrt vor den Einbiegern aus Richtung der A 98 haben. Laut Regierungspräsidium sollen die Arbeiten an der Direktabfahrt in Richtung Osten im November abgeschlossen sein.

Den Arbeiten an der B 34 vorausgegangen ist die Sanierung der B 518 zwischen Zoll und der Zufahrt zur B 34 in Bad Säckingen. Laut Regierungspräsidium sollen die letzten Markierungsarbeiten am Samstag, 22. Juli, beendet und die Fahrbahn danach freigegeben werden. Die Bauarbeiten hatten hier bereits Mitte Mai begonnen. Gebaut wurden dabei auch die Zufahrtsstraße zum Brennet-Areal und ein Fahrradweg. Auch der Fahrbahnbelag wurde erneuert. Das Regierungspräsidium versichert, dass die B 518 noch vor dem Baubeginn auf der B 34 befahrbar sein wird.

Die Umleitungenim Einzelnen

Der innerörtliche Verkehr wird ab Sonntag, 23. Juli, in Fahrtrichtung Todtmoos, und umgekehrt, über die Agricolastraße, die Sonnhalde und den Rebbergweg umgeleitet. In Fahrtrichtung Basel/Rheinfelden und Waldshut-Tiengen erfolgt die Umleitung über die Waldshuter Straße, die Werderstraße und die Untere Flüh. Von Dienstag, 25. Juli, bis Donnerstag, 27. Juli, wird die B 34 zwischen Rebbergweg und Bahnübergang zwischen 20 Uhr und 5 Uhr halbseitig gesperrt. Während dieser Zeiten bleibt der Verkehr in Fahrtrichtung Basel/ Rheinfelden auf der B 34 und wird wechselseitig durch die Baustelle geführt. Die innerörtliche Umleitung bleibt unverändert. Wegen des Einbaus der Deckschicht wird die B 34 von Samstag, 29. Juli, ab 19 Uhr bis Montag, 31. Juli, 5 Uhr erneut voll gesperrt. Der innerörtliche Verkehr in Fahrtrichtung Todtmoos und umgekehrt wird über die Straße „Im Hälflä“, die Zellerstraße und die Ludwig Herr-Straße umgeleitet. In Fahrtrichtung Basel/Rheinfelden bzw. Waldshut-Tiengen erfolgt die Umleitung über die B 34, B 518, Schulhausstraße, Alte Basler Straße und Waldshuter Straße. Das Regierungspräsidium empfiehlt, die Schweiz als Umfahrungsmöglichkeit in Fahrtrichtung Basel/Rheinfelden und Schaffhausen/Waldshut zu nutzen. Auf Umleitungen für die restlichen Bauabschnitte möchte sich das Regierungspräsidium noch nicht festlegen. (kip)