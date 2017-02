Bad Säckingen Die Arbeit der Übungsfirma der Rudolf-Eberle-Schule Bad Säckingen kann weitergehen

Die Übungsfirma für Schüler der Rudolf-Eberle-Schule Bad Säckingen eröffnet neu in Containern. Schulleiter Hans-Peter Hess freut sich über den Kompromiss, nachdem die Räume im AOK-Gebäude gekündigt wurden.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Erleichtertes Durchatmen gab es bei allen Beteiligten. Nach einigen Verzögerungen kann in der Übungsfirma des Berufkollegs der Rudolf-Eberle-Schule endlich wieder gearbeitet werden. "Vielen Dank an alle Beteiligten", sagte Schulleiter Hans-Peter Hess während der offiziellen Eröffnung der Übungsfirma im hinteren Bereich des Gebäudes der Rudolf-Eberle-Schule. Einsprüche der Anwohner hatten den Aufbau weiterer Container im vergangenen Jahr verzögert. Gleichzeitig saßen der Übungsfirma und der Schule die Kündigung ihrer bisherigen Räume in der Hauensteinstraße im Nacken, deren Besitzer Eigenbedarf dafür angemeldet hatte.

Bereits seit dem Jahr 2000 gibt es im Berufskolleg der Rudolf-Eberle-Schule die Übungsfirmen. Fünf Bad Säckinger Firmen unterstützen die Schüler, indem sie die Möglichkeiten bieten, schon der der Schule möglichst praxisnah zu zeigen, wie ein Betrieb arbeitet und aufgebaut ist. "Inzwischen schauen viele Firmen auf die Noten im Fach "Übungsfirma", unterstreicht Hess die Wichtigkeit des Fachs.

Bisher war die Übungsfirma im AOK-Gebäude in der Hauensteinstraße untergebracht, bis der Hauseigentümer die Räume 2015 gekündigt hatte. "Die schnellste und kostengünstige Lösung für uns war, die bestehenden Container auf der Rückseite der Schule aufzustocken", erklärt Amtsleiter Markus Siebold, zuständig für Kreisschulen und Liegenschaften im Landratsamt Waldshut. Doch nachdem der Bauantrag eingereicht war, legten die Anwohner in den umliegenden Wohnhäusern Einspruch ein. Lange musste die Schule um den Erhalt der Übungsfirma bangen. Erst im Oktober 2016 standen die Container endlich und die Arbeit konnte wieder aufgenommen werden.

"Wir haben jetzt tolle Räume, in denen es sich gut arbeiten lässt", freut sich Siebold. Auch für ihn war es wichtig, dass es mit der Übungsfirma weitergeht: "Die Übungsfirma gibt Impulse für die eigene Firma und hält den Kontakt zu den Schülern", so Siebold weiter.