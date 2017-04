Bad Säckingen Die Aqualon Therme feiert 40-jähriges Bestehen

Das 40-jährige Bestehen der Aqualon Therme wird mit einer Thermennacht und einem Tag der offenen Tür gefeiert. Die Stiftung Bad Zurzach ist seit zehn Jahren Betreiber der Anlage.

Vom angestaubten Sanatorium zum modernen Wellnesskomplex: Die heutige Aqualon Therme hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Der damalige Bürgermeister Günther Nufer eröffnete das Kurmittelhaus am 22. Mai 1977, also vor 40 Jahren, mit großem Pomp. Zahlreiche Kurgäste zogen von da an ihre Bahnen durch das 34 Grad warme Thermalwasser und ließen sich in ihrer dreiwöchigen Kur behandeln. Doch mit den Kostendämpfungsmaßnahmen im öffentlichen Gesundheitswesen ab 1982 brach das alte Geschäftsmodell ein. 1994 schrieb das im Besitz der Stadt befindliche Thermalbad letztmals schwarze Zahlen, für Modernisierungen fehlte der hoch verschuldeten Stadt das Geld. 2006 ging der Betrieb in Insolvenz.

2007 übernahm die schweizerische Stiftung Bad Zurzach die Aqualon Therme. Das ist jetzt zehn Jahre her – auch ein Grund für den heutigen Betreiber der Aqualon Therme, ein großes Doppeljubiläum zu feiern. Die Stiftung hat seither Millionen für den Umbau und die Renovierung investiert. Aber daran, dass es einmal zu diesem runden Geburtstag mit der Stiftung kommt, hätte vor einem Jahr keiner zu denken gewagt. Doch am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Mai, wird erst einmal groß mit einem Tag der offenen Tür gefeiert.

Rückblende: 2007 war das Jahr der Aqualon-Pleite, als im gleichen Jahr die Stiftung Bad Zurzach die Therme übernommen hatte. Allerdings erst, nachdem die Stadt, damals noch mit Bürgermeister Martin Weissbrodt, für die kommenden 20 Jahre einen jährlichen Betriebskostenzuschuss von 600 000 Euro zugesagt hatte. 2009 wurde für eine Million Euro ein Saunadorf errichtet, 2011 wurde für 1,8 Millionen Euro der Fitnessbereich ausgebaut. 2013 nahm der Aqualon-Betreiber weitere 1,8 Millionen Euro in die Hand, um eine weitere Saunalandschaft mit Naturbad zu schaffen und den Gastrobereich umzugestalten.

Weitere Investitionen standen auf der Tagesordnung der Stiftung. Unter anderem sollte der Bereich der Umkleidekabinen mit den Schließfächern modernisiert werden. Der Badebereich sollte um eine Sole ergänzt werden. Ein neues Raumkonzept im oberen Geschoss sollte die Nutzung optimieren und man dachte auch darüber nach, den Fitnessbereich auf das obere Stockwerk auszudehnen. Ebenso im Außenbereich, wo das Gelände um das Außenbecken ebenfalls neu gestaltet werden sollte.

Im Dezember 2015 kam dann der Paukenschlag: Der derzeitige Bürgermeister Alexander Guhl kündigte den Vertrag. Denn eine rechtliche Prüfung habe ergeben, dass pauschale Zahlungen an Privatfirmen gegen EU-Recht verstoßen würden. Guhl stellte die Zahlungen ein, die Stiftung drohte mit Rückzug. Rund zehn Monate dauerten die zähen Verhandlungen, bis man sich dann im Oktober 2016 einigte: Die Stadt bezahlt künftig 600 000 Euro pro Jahr an die Stiftung, die mit dem Betrieb der Aqualon Therme die Daseinsvorsorge erfüllt. Fällt das Defizit der Therme geringer aus, muss die Stadt auch weniger bezahlen. Die Betrauung hat eine Laufzeit von 14 Jahren.

Jetzt blickt die Stiftung Bad Zurzach weiter positiv in die Zukunft: „Weitere acht Millionen Euro planen wir in die Bestandssicherung und Modernisierung der Aqualon Therme zu investieren“, so Betriebsleiter Franc Morshuis. Darüber hinaus plant die Stiftung einen stärkeren Fokus auf das Thema „Älterwerden“. Momentan laufen die Planungen dazu, bestätigt der Betriebsleiter. In diese Kooperation mit eingebunden werden soll auch das Rehaklinikum, mit dem das Aqualon bereits seit Langem eine Kooperation pflegt.

