Bad Säckingen Die Anmeldefrist für den SÜDKURIER-Familienflohmarkt endet am 30. April

Für den SÜDKURIER-Familienflohmarkt auf der Wiese vor der Redaktion am 20. Mai besteht noch bis Sonntag, 30. April, die Möglichkeit zur Anmeldung.

Der SÜDKURIER-Familienflohmarkt auf der Wiese vor der Bad Säckinger Lokalredaktion findet wieder am Samstag, 20. Mai, von 8 bis 16 Uhr statt. Noch können sich Interessenten anmelden. Die Anmeldefrist läuft bis 30. April. Dann werden die Teilnehmer gezogen, da die Anzahl der Stellplätze auf 80 begrenzt ist. Wichtig: Es kommen nur SÜDKURIER-Abonnenten zum Zuge. Als Nachweis gilt die Abo-Nummer. Wer den SÜDKURIER noch nicht hat, kann ein Abo seiner Wahl bestellen und sich noch Vorteile sichern. Interessenten wenden sich an unseren Kunden-Service: Unsere freundlichen Mitarbeiter beraten Sie unter der Nummer 0800/880 8000.

Der SÜDKURIER-Flohmarkt ist immer wieder Anziehungspunkt für Händler und Kunden aus Nah und Fern. Wer einmal am Familienflohmarkt teilgenommen hat, kommt wieder. Schließlich verkaufen ganze Familien. Dementsprechend vielfältig ist auch das Angebot beim SÜDKURIER-Familienflohmarkt: Unter anderem Kinderbücher und Spiele, gut erhaltene Kleidung, Geschirr und vieles mehr.

Aber nicht nur das Verkaufen macht Spaß, schon das Stöbern auf Dachböden kann eine wahre Freude sein. Tradition beim SÜDKURIER-Flohmarkt hat die Bewirtung durch die Aerobic-Damen des Radsportvereins Wallbach. Sie halten in der Grill- und Kaffeestube Würstchen und selbstgebackene Kuchen mit Kaffee für die Besucher bereit. Der SÜDKURIER selbst wird ebenfalls mit einem eigenen Infostand vertreten sein. Die Hauensteinstraße zwischen Ecke Gießenstraße und der Tiefgarage bei der Hausnummer 80 bleibt während des Flohmarktbetriebs aus Sicherheitsgründen gesperrt. Parkplätze gibt es in der Innenstadt und auf dem Au-Platz.

Anmeldung

Am SÜDKURIER-Familienflohmarkt am Samstag, 20.Mai, teilnehmen können ausschließlich Abonnenten des SÜDKURIER, daher muss bei der Anmeldung unbedingt die Abonnenten-Nummer genannt werden. Wer noch kein Abo hat, kann sich unter Telefon 0800 880 8000 über die verschiedenen Möglichkeiten beraten lassen.

Anmeldungen für Standplätze beim Flohmarkt werden bis Sonntag, 30. April, entgegengenommen: per E-Mail (saeckingen.redaktion@suedkurier.de) oder per Fax unter der Nummer 07761/56 04 51 90 mit Nennung Ihres Namens, Ihrer Adresse mit Telefonnummer und Ihrer Abonnenten-Nummer. Zudem können die Anmeldungen per Post geschickt werden (Hauensteinstraße 60, 79713 Bad Säckingen) oder persönlich in der SÜDKURIER-Geschäftsstelle abgegeben werden. Die Platznummern werden unter allen Einsendern nach dem 30. April verlost.