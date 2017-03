Bad Säckingen Die Alten Herren pflegen den fairen Sport beim Turnier des FC 08 Bad Säckingen

Mit dem Sieg des FSV Rheinfelden endet das AH-Turnier des FC 08 Bad Säckingen. Gute Stimmung und Kameradschaft dominieren.

Die Alten Herren des FSV Rheinfelden gewannen beim Alte-Herren-Turnier des FC 08 Bad Säckingen in der Badmattenhalle das Endspiel gegen den SV Schopfheim mit 2:1. Den dritten Platz belegte der SV Blau Weiß Murg, der im Sieben-Meter-Schießen gegen den SV Schönau mit 3:2 gewann. Auf den Plätzen fünf bis acht folgten der FC 08 Bad Säckingen I und II, der SV Schwörstadt und der FC Rotzel.

Dabei war der FSV Rheinfelden der haushohe Favorit, denn er gewann jedes seiner Spiele. In der Vorrunde in der Gruppe A trat er gegen den SV BW Murg, den FC 08 Bad Säckingen II und den FC Rotzel an. In der Gruppe B hatte der SV Schopfheim die Nase vorn und spielte gegen den SV Schwörstadt, den FC 08 Bad Säckingen I und den SV Schwörstadt. Die 16 Spiele wurden ab 14.30 Uhr in der Badmattenhalle von Bad Säckingen ausgetragen und dauerten jeweils 14 Minuten. Sie wurden dank der guten Schiedsrichterleistungen von Robert Markovic und Rudolf Moser fair ausgetragen.

Für die zügige Abwicklung und die reibungslose Organisation des Turniers waren Stefan Knoblauch und Ralf Kaiser verantwortlich. Die Brüder Nowack sorgten mit Kuchen und herzhaft Gegrilltem für die Verpflegung von Spielern und Gästen. Neben der Spielfreude hatte die Kameradschaft unter den Mitgliedern und Freunden der acht Mannschaften aus Bad Säckingen, Rheinfelden, Schopfheim, Schwörstadt, Murg, Rotzel und Schönau einen hohen Stellenwert. Daher gönnten die Bad Säckinger den Rheinfeldern den Turniersieg durchaus. Dies zeigten sie beim Abschiednehmen, das gegen 20 Uhr erfolgte. Beim nächsten Turnier, an dem sich die Alten Herren des FC 08 Bad Säckingen beteiligen werden, werden die Karten wieder neu gemischt.