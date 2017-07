Bad Säckingen Die Abiturienten am Scheffel-Gymnasium feiern mit dem Abistreich ihre Freiheit

Der Abistreich am Scheffel-Gymnasium wurde wieder einmal als große Party gefeiert. Zauberlehrling Harry Potter liefert das Motto „Habi Potter – Zwölf Jahre durchgemuggelt“.

Ausnahmezustand herrschte gestern Morgen auf dem Schulhof des Scheffel-Gymnasiums Bad Säckingen. Am Tag zuvor hatten sich die Abiturienten noch den letzten Prüfungen des mündlichen Abiturs zu stellen, dann war es geschafft. Für 118 Abiturienten begann ein neues Leben, das mit dem Abistreich am Mittwochmorgen gebührend gefeiert werden sollte. Da hieß es: Spaß pur für die unteren Jahrgangsstufen und gleichzeitig sich selbst und die neugewonnene Freiheit feiern. Zwölf Jahre büffeln und um Noten und Punkte kämpfen, hatten ein Ende. Wie schwer oder leicht es gewesen war, das Ziel zu erreichen, danach würde keiner mehr fragen. Und so lautete denn das diesjährige Abiturmotto: „Habi Potter – Zwölf Jahre durchgemuggelt“, in Anlehnung an den Zauberlehrling Harry Potter.

Schon von Weitem schallte am Mittwochmorgen die Filmmusik von Harry Potter aus den großen Lautsprecherboxen, vermischt mit Gelächter und Stimmengewirr der unteren Jahrgangsstufen, die es genossen, über rund zwei Stunden vom Unterricht befreit zu sein und von den Abiturienten unterhalten zu werden. Spektakulär sind Abistreiche schon lange nicht mehr, das Ganze wirkt meist eher etwas müde. Das mag zum Teil daran liegen, dass die Abiturienten nach den letzten Prüfungen wohl gleich in ihre neue Freiheit hineinfeiern und beim Abistreich dementsprechend müde und ausgepowert sind.

Zum anderen sind die Abistreiche mittlerweile mit so vielen Restriktionen belegt, dass meist auch der Spaßfaktor die Abiturienten auf der Strecke bleibt. Wobei: Die Lehrkräfte schienen hingegen ganz froh zu sein, dass Abistreiche nicht mehr so ausufern können wie in früheren Zeiten. Englischlehrerin Kerstin Geis hatte im Vorfeld noch befürchtet, „in einen Käfig gesperrt zu werden“. Doch alles verlief harmlos: Hüpfburg, laute Musik, Spiele, Süßigkeiten und Grillwürste für alle, gesponsert von den Abiturienten. Damit landen diese zwar nicht in der „Hall of Fame“, was Abistreiche angeht, bleiben aber sicher in guter Erinnerung.