Bad Säckingen Der etwas andere Weg zum Beruf: Bildungszentrum Christiani in Wallbach setzt auf andere Lernmethoden

Seit April ist eine der rund acht Christiani Bildungszentren im Landkreis in Wallbach beheimatet. Diese bereitet Jugendliche aufs Arbeitsleben vor.

Wer hier eine Ausbildung macht, hatte es vielleicht etwas schwieriger im Leben oder brauchte zumindest einen kleinen Schubser, um seinen Weg zu finden. Bereits seit 1977 kümmert sich das Bildungszentrum Christiani auf der Grundlage der geisteswissenschaftlichen-anthroposophischen Sozialtherapie um die berufliche Eingliederung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Lernbehinderung.

Seit April ist eine der rund acht Christiani Bildungszentren im Landkreis in der Rotfluhstraße 19 in Wallbach beheimatet (zuvor in der Mumpferfährstraße in Bad Säckingen). In der Einrichtung werden Jugendliche und junge Erwachsene, im Alter zwischen 17 und 35 Jahren gefördert, auf das Berufsleben vorbereitet. Auftraggeber, Vermittler und Kostenträger der Maßnahme ist die Agentur für Arbeit in Lörrach. In Wallbach durchlaufen derzeit 75 Teilnehmer die Maßnahme, in den Berufsbildern Büro, Farbe, Hauswirtschaft, Küche, Metall und Schreinerei, werden von 17 Mitarbeitern, darunter Ausbilder, vier Sozialpädagogen, eine Bildungsbegleiterin, betreut. Geschäftsführer der Einrichtung ist Reiner Hagemann, Leiter Lothar Murzik.



Am 22. September feiern alle Einrichtungen im Landkreis gemeinsam in Albbruck-Schachen ihr 40-jähriges Bestehen. „Wir haben uns vor Jahren bewusst für den Standort Bad Säckingen entschieden, da unser Einzugsgebiet sowohl im Landkreis Waldshut, wie auch in Lörrach liegt“, sagt Reiner Hagemann. Zu Christiani kommen beispielsweise Jugendliche mit abgebrochener Schulausbildung, wenn das Arbeitsamt eine Lernbehinderung oder physische Behinderung feststellt. „Die jungen Leute mit Lernbeeinträchtigung sind überwiegend Abgänger aus Förderschulen, aber auch aus VAB-Klassen (Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf), die auf dem Ausbildungsmarkt nichts fanden oder abgebrochen haben“, so Hagemann.

„Wir arbeiten mit anderen Unterweisungs- und Lernmethoden als andere Betriebe. Es werden andere Lernkanäle angeregt: Über Hören, Sagen, Tun. Wir setzen auf das „AHA-Erlebnis“, erklärt Katja Mülhaupt, Leitung Sozialdienst. „Wir arbeiten mit Wiederholungen, denn die Lernbeeinträchtigung ist die Konzentrationsschwäche. Arbeitsschritte werden hier antrainiert.“ Drei Maßnahmen werden im Bildungszentrum Christiani angeboten: BvB (Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen), Dauer elf Monate, zur beruflichen Orientierung. Ziel: Die Ausbildungsreife zu erreichen, eine Ausbildung in Angriff nehmen zu können.

Zweitens die integrative Ausbildung in der Berufsschule und den Werkstätten der Einrichtung, drittens die kooperative Ausbildung mit Fachpraxis im Betrieb, Teilausbildung, einem vereinfachten Theorieanteil, Berufs- oder Gewerbeschule, Nachhilfe und sozialpädagogische Betreuung in der Einrichtung. Hagemann und sein Mitarbeiterteam sind begeistert von den Teilnehmern der Maßnahmen: „Es ist rührend, wie sich die Jugendlichen mit ihrer Einträchtigkeit und ihrem Engagement hier einbringen.“