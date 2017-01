Bad Säckingen Der bekannte Vereinsmensch Benno Fernahl wird 85 Jahre alt

Auch an seinem 85. Geburtstag erinnert sich Benno Fernahl noch gerne an seine Zeit bei der Ranzengarde und beim Spielmannszug, auch bei der DLRG engagierte er sich.

Bad Säckingen (pro) Über die Heimatgrenzen hinaus bekannt ist Benno Fernahl. Im kulturellen Leben von Bad Säckingen war er eine feste Größe. Er war nicht nur im Spielmannszug und in der Ranzengarde aktiv, sondern gehörte auch der DLRG an und war bei den Senioren des Alpenvereins vielfach als Wanderführer unterwegs. Am Sonntag, 8.Januar, feiert er bei guter Gesundheit seinen 85. Geburtstag.

Benno Fernahl kam in Bransberg in Ostpreußen auf die Welt. 1945 musste die Familie flüchten und kam dann zunächst nach Kopenhagen. In einer Massenunterkunft in einer Schule und später in Baracken in Oxböl in Jütland war die Familie anschließend untergebracht, ehe sie nach Kriegsende im Jahr 1947 nach Bad Säckingen kam. Der Jubilar erlernte den Blechner- und Installateurberuf und machte dann auch die Meisterprüfung. Bei der Bad Säckinger Firma Buck arbeitete er bis zum Schluss seines Berufslebens. 1994 ging er in den Ruhestand.

1961 heiratete Benno Fernahl seine spätere Frau Anneliese. Zwei Kinder kamen auf die Welt. Gerne denkt der Jubilar an die Zeit zurück, in der er in der Ranzengarde aktiv war, aber er auch mit dem Bad Säckinger Spielmannszug mit dem Zapfenstreich so manches Fest verschönerte. Ein besonderes Erlebnis waren mehrere Urlaubsaufenthalte in Amerika. Viele Dias bezeugen die schönen Reisen. Immer noch ist der Jubilar auf einem Spaziergang anzutreffen, aber auch am Steuer seines Autos. Zum Geburtstag werden neben den Kindern und den beiden Enkelkindern sicherlich auf viele Freunde ihre Glückwünsche überbringen und dabei mit einem Gläschen Weißwein anstoßen.