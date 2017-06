Bad Säckingen Der Wonnemonat Mai endet hochsommerlich

Der 29. Mai 2017 geht mit einer Temperatur von 32,9 Grad als wärmster Mai-Tag seit Aufzeichnungsbeginn in die Geschichte ein.

Gerade in der Vegetationsperiode im Frühjahr ist ausreichend Regen notwendig. Darauf bezieht sich auch eine Bauernregel: "Ist der Mai recht heiß und trocken, kriegt der Bauer kleine Brocken; ist er aber feucht und kühl, gibt es Frucht und Futter viel." Stimmt diese Bauernregel, dürften die Landwirte in diesem Jahr mit ihrer Ernte nicht zufrieden sein. Obwohl die erste Bad Säckinger Maihalbzeit gegenüber der Norm von 1981 bis 2010 noch 1,6 Grad Celsius (°C) zu kalt war, gab es am Monatsende durch den Hochsommer in der zweiten Maihälfte einen Temperaturüberschuss von 2,1 °C. Mit 72,7 Litern pro Quadratmeter (l/m²) war es 41,3 l/m² zu trocken und die Sonne schien 22,25 Stunden länger als die langjährige Mai-Sonnenscheindauer.

Tief „Utz“ sorgte zum Start in den Mai mit Regen und kühlen Temperaturen für weinende Maibummler und lachende Landwirte. Bis zum 5. setzte sich in Bad Säckingen das für die Jahreszeit zu kühle und unbeständige Aprilwetter mit einem Gemisch aus Sonne, Wolken und Regen, der meist als Schauer fiel, fort. Durch ein Zwischenhoch am 5. Mai stieg die Temperatur bei 10:30 Stunden Sonnenschein auf 19,8 °C an, bevor die Tiefs „Werner“ und „Xander“ mit kühlen Luftmassen bis zu 9,36 l/m² Regen brachten. Nach einem weiteren Zwischenhoch am 10. Mai übernahm Tief „Zeno“ am 11. zu Beginn der Eisheiligen das Wetterzepter.

Mit ihm drehte die Strömung auf Südwest, dadurch gelangte schwülwarme, gewitterträchtige Luft aus dem Mittelmeerraum zu uns und die kühlen Tage und Nächte waren vorbei – aus den Eisheiligen wurden Schweißheilige. Unter dem Einfluss von Hoch „Tilly“ verabschiedeten sich die Schauer und Gewitter am 15. langsam Richtung Osten. Die erste Maihälfte war somit 1,6 °C zu kalt, mit 53,2 l/m² fielen 47 Prozent des langjährigen Mainiederschlags und 85 Sonnenscheinstunden bedeuteten 40 Prozent des Maisolls.

Zu Beginn der zweiten Maihalbzeit ging der Sommer drei Tage lang auf Tuchfühlung. Bei strahlendem Sonnenschein gab es am 17. Mai mit 29,1°C den bisher wärmsten Bad Säckinger Tag des Jahres. Mit den Fronten von Tief „Ben“ stellte sich am 19. eine deutlich kühlere und feuchte Wetterlage ein. Innerhalb von zehn Stunden fielen 19,2 l/m² Regen und um 16.05 Uhr gab es mit 8,2 °C eine um 21 °C kühlere Temperatur als zwei Tage zuvor zur gleichen Zeit.

Bereits am 20. breitete sich der Einfluss von Hoch „Vesna“ aus und brachte Bad Säckingen das Sommerwetter zurück. Am Vatertag, 25. Mai, übernahm dann Hoch „Walrita“ das Wetterzepter und brachte ab dem 27. drei Hitzetage in Folge, wobei es am 29. mit 32,9 °C die höchste Maitemperatur seit Aufzeichnungsbeginn gab. Die letzten beiden Maitage zeigten sich schwülwarm und gewitterhaft, 0,4 l/m² Niederschlagsausbeute vom 30. waren jedoch sprichwörtlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, das Niederschlagsdefizit blieb Bad Säckingen erhalten.