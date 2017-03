Bad Säckingen Der Tag der Reise von Zimmermann Reisen bietet eine Entscheidungshilfe für den Urlaub

Zimmermann Reisen lädt zum Tag der Reise in den Kursaal ein. Die Messe stellt die Vielfalt der Ziele und Themen auch mit Vorträgen dar.

„Pack die Badehose ein...“, und ab in den Kursaal. Wer den Regen satthat und endlich die Sonne sehen möchte, dem bietet die Reisemesse „Tag der Reise“, am Sonntag, 12. März, von 10 bis 18 Uhr, die beste Gelegenheit, seine persönliche Traumreise zu finden. Organisiert wird die Messe auch in seiner vierten Auflage von Zimmermann Reisen.

Vorgestellt wird das gesamte Reiseprogramm und dazu hat Zimmermann Reisen Aussteller aus ganz Europa, wie Hotels aus Italien oder Spanien, Österreich und Deutschland oder Betreiber von Bergbahnen aus der Schweiz in die Trompeterstadt eingeladen. Auch Frankreich wird vertreten sein. Neben der Vorstellung der einzelnen Reiseangebote durch die Partner von Zimmermann Reisen gibt es auch ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Gezeigt wird bei der Reisemesse alles Interessante und Wissenswerte über die Themen Badeferien, Studienreisen und Rundreisen sowie das gesamte Angebot von Städtereisen. Informationen gibt es unter anderem auch über Veranstaltungsreisen zu Musicals oder Festspielen sowie Kur- und Wellness-Reisen. Von 11 bis 16 Uhr steht ein Nostalgie-Bus aus dem Jahr 1951 für Fahrten durch die Stadt zur Verfügung.

Dafür steht ein Oldtimerbus aus dem Jahr 1951 zur Verfügung. Die Abfahrt ist jeweils zur vollen Stunde gegenüber dem Café Heinritz. Im Konferenzraum des Kursaals im unteren Foyer finden ab 10 Uhr jeweils halbstündige Reiseinformationen zu den Ländern Montenegro, den Baltischen Schätzen, Sizilien, Schottland, Sardinien, Norwegen und Irland statt. Wer die Vorträge am Vormittag verpasst hat, hat nachmittags ab 14 Uhr noch einmal die Gelegenheit zu einem Besuch.