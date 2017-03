Bad Säckingen Der Sprachakrobat und Kabarettist Mathias Richling hinterfragt die Politik

Mathias Richling parodiert und kritisiert aktuelle und ehemalige Volksvertreter. Aber auch Gewohnheiten der heutigen Gesellschaft stehen auf dem Prüfstand.

Mit Mathias Richling gastierte ein Parodist und Sprachakrobat der Extraklasse im Gloria-Theater Bad Säckingen. Im Gepäck hatte der beliebte Kabarettist sein aktuelles Programm „Richling spielt Richling“, das eigentlich auf Spurensuche in der deutschen Geschichte gehen sollte. Dabei blickte Richling zurück in das politische Geschehen der vergangenen Jahrzehnte, ohne das aktuelle Weltgeschehen außen vor zu lassen. Steilvorlagen für spezielle Betrachtungsweisen gibt es derzeit zuhauf.

So setzte sich Mathias Richling bissig und mit humorvollem Tiefgang mit dem Brexit sowie dem türkischen Staatschef Erdogan und dem frisch gebackenen US-Präsidenten Donald Trump auseinander. Trump bekam als neu gewählter Mauer-Bauer sein Fett weg. Erdogan wurde als „Gnom aus der türkischen Politik“ betitelt. Matthias Richling sagte in Anlehnung an Jan Böhmermann: "Ich möchte auch einmal verklagt werden." Der Kabarettist hinterfragte auch den aktuellen Höhenflug der SPD. Seine Interpretation des Wahlprogramms von Martin Schulz: „Hier werden Grundgesetz-Artikel verbreitet“.

Auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann kam nicht ungeschoren davon: „Ich muss einen Bahnhof bauen, den ich gar nicht will“, deutete Richling auf urschwäbsich die Gedanken Kretschmanns. Neben genialer Mimik und Gestik überzeugte der Satiriker wie gewohnt durch die Parodie der Sprache. Ob Angela Merkel, Horst Seehofer oder Günter Oettinger; viele politische Figuren wurden auf der Bühne in Gestalt von Mathias Richling in Wort und Bild lebendig. Genial etwa die „Predigt“ des scheidenden Bundespräsidenten Joachim Gauck.

Im Vergleich zu früher warf Richling die prägnante Frage in den Raum: "Hat uns Kohl anders angelogen als Merkel?" Zwischen seinen diversen Stühlen auf der Bühne, die er immer wieder zurechtrückte, ging der Satiriker auch ganz alltäglichen Themen auf den Grund. Sein Resümee als erfahrener Ehemann: "Die Ehe ist ein Verlustgeschäft; die Heirat hat sich nicht amortisiert." Den Zeitraub durch TV und Internet kommentiert Richling so: "Zeit ist Macht, die man hat und nicht nutzt." In seiner vom begeisterten Publikum geforderten Zugabe wagte Mathias Richling einen Blick in die politische Zukunft. Noch einmal musste Angela Merkel herhalten; diesmal als alternde Kanzlerin im Jahr 2065; mit zitternder Raute und wackeligen Zähnen.