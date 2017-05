Bad Säckingen Der Slowup Hochrhein lädt am 18. Juni wieder zum autofreien Sonntag ein

Die 14. Ausgabe des Slowup Hochrhein findet am 18. Juni statt. Buntes Programm und Bewirtung an der Strecke unterhalten die Teilnehmer.

Das Slowup-Rezept ist so einfach wie überzeugend: Man nehme 32 Kilometer Straße in einer attraktiven Landschaft, sperre sie für einen Tag für den motorisierten Verkehr und sorge für ein vielseitiges Programm entlang der Strecke. Daraus wird ein Fest, das anders ist als alle anderen: Denn Jung und Alt, Familien oder Singles, Bewegungs- und Genussmenschen finden gleichermaßen Spaß am autofreien Sonntag, heißt es in der Ankündigung.

In diesem Jahr findet der grenzüberschreitende autofreie Sonntag bereits zum 14. Mal am Sonntag, 18. Juni, statt. Auch in diesem Jahr sind die Städte und Gemeinden Laufenburg Baden und Schweiz, Murg, Bad Säckingen, Stein, Münchwilen, Eiken und Kaisten mit dabei. Und jede Gemeinde hält eine besondere Überraschung für die Menschen auf zwei Rädern sowie vier oder acht Rollen bereit. Denn erlaubt sind alle Bewegungsmittel – vorausgesetzt, sie haben keinen Motor: Fahrradfahrer, Inline-Skater, Skateboarder, Spaziergänger oder Wanderer sind hingegen herzlich willkommen.

Die Strecke des Slowup Hochrhein ist 32 Kilometer lang und führt durch die Ortskerne der intakten, mittelalterlichen Städte Laufenburg Baden und Schweiz sowie Bad Säckingen. Sie ist flach und für Teilnehmer aller Altersgruppen geeignet. Lediglich in Laufenburg/Baden gibt es eine markante Stelle, die etwas anspruchsvoller ist. Aber die Langsamkeit zahlt sich aus, weil es nebenbei auch noch viel zu sehen gibt. Auch das Erleben kommt an diesem Sonntag nicht zu kurz. In jeder Stadt oder Gemeinde entlang der Strecke haben sich die Gemeindemitarbeiter mit den Vereinen zusammengesetzt und ein Programm auf die Beine gestellt.

In Bad Säckingen werden die Sportler von vielen Attraktionen erwartet. Gleich am Ortseingang beim Kaufland-Parkplatz feiert das THW und stellt seine Fahrzeuge vor. Musikalisch geht es mit Shock Resistant heiß her. Am Rheinkraftwerk lädt der Judoclub Kawaishi und am Gallusturm die Narrenzunft zu einem gemütlichen Hock ein. Auf und um den Bad Säckinger Münsterplatz verwöhnt zum einen die Bad Säckinger Gastronomie die Gäste, aber auch die Bad Säckinger Vereine helfen aktiv bei der Bewirtung mit. Es gibt Hotzenwälder Grillspezialitäten bei der Metzgerei Boll, Schupfnudeln bei Imbiss Schwab und Würstchen beim Sportverein Obersäckingen.

Auf dem Münsterplatz gibt es von 12 bis 18 Uhr fetzige Livemusik mit dem Duo Formula Tre. Für die Radler steht ein kostenloser, bewachter Fahrradparkplatz zur Verfügung. Der 14. Slowup Hochrhein wird um 10 Uhr beginnen und bis 17 Uhr dauern. Bis 18 Uhr sind die Straßen entlang der Strecken für den motorisierten Verkehr gesperrt.