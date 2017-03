Bad Säckingen Der SC Bad Säckingen kürt seine Vereinsmeister

Beim Skiclub Bad Säckingen maßen sich 70 Sportler im Alter zwischen sieben und 67 Jahren in den Vereinsmeisterschaften. Die Klassensieger erhalten nun ihre Pokale.

Der Skiclub Bad Säckingen ehrte seine Vereinsmeister. Die Siegerehrung fand nach einem gemütlichen Raclette-Essen in der Skiclubhütte des SC in Herrischried statt. An den Vereinsmeisterschaften, die bereits vergangene Woche am Notschrei und Feldberg stattfanden, hatten diesmal 70 Sportler im Alter zwischen sieben und 67BJahren teilgenommen. So durfte bei der Siegerehrung Vorsitzender Michael Hahl insgesamt 23 Pokale an die Klassensieger überreichen.

Die Pokalsieger