Bad Säckingen-Rippolingen Der Ortschaftsrat Rippolingen heißt die neuen Erzieherinnen willkommen

Neben der Vorstellung des Kindergarten-Teams Angelika Dorfer und Cordula Wulf sind auch die Verkehrsbelastung und Tempoüberschreitungen Thema im Ortschaftsrat.

Seit Oktober ist Angelika Dorfer als Erzieherin und seit drei Monaten Cordula Wulf als Leiterin beim Rippolinger Kindergarten tätig. Bei der Ortschaftsratssitzung im Rathaus stellte sich das Erzieherinnenteam vor. Wulf und Dorfer brachten übereinstimmend zum Ausdruck, dass sie in Rippolingen sehr gut aufgenommen wurden und sich sehr wohl fühlen. Leiterin Wulf äußerte die Bitte, Anliegen offen anzusprechen und mit den Eltern an einem Strang zu ziehen mit dem Ziel, die beste Förderung für die Kinder zu erreichen. Angesprochen, welche Wünsche sie im Gepäck hat, meinten sie schmunzelnd, über Wünsche reden wir an Weihnachten.

"Sie haben frischen positiven Wind in den Kindergarten gebracht und sind bei Kindern und Eltern beliebt“, sagte Elternbeirat und Mitglied des Ortschaftsrats, Thomas Fischer, und freute sich über den gelungen Start der beiden Erzieherinnen. Unterstützung und ein offenes Ohr für die Belange des Kindergartens sagte auch Ortsvorsteher Friedrich Schupp zu.

Ein wichtiges Thema in der Sitzung war die Missachtung der Tempo-30-Zonen im Ort. Als Beispiel nannte Thomas Fischer die Kreuzung Rüttmatt-/Leuserüttestraße. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit komme es an dieser Stelle des Öfteren zu „brenzligen“ Situationen. Ortsvorsteher Friedrich Schupp bezeichnete das Fahrverhalten vieler Autofahrer, beispielsweise auf dem Floriansweg, als nicht Tempo-30-Zonen gerecht. Zusammen mit den zuständigen Behörden sollen auf die verkehrsberuhigenden Zonen aufmerksam gemacht und Maßnahmen zur Einhaltung der erlaubten Geschwindigkeit ergriffen werden.

Zur Diskussion stellte Ortsvorsteher Friedrich Schupp die Mitteilung eines Bürgers, dass der als Naturdenkmal gekennzeichnete Baum am Eingang der Ledergasse morsch sei. Ebenso besitzen vom Biber angenagte Bäume beim Biotop keine Standfestigkeit mehr. Mit dem Umweltamt der Stadt soll das weitere Vorgehen besprochen werden, war sich der Ortschaftsrat einig. Am Ende der Sitzung teilte Ortsvorsteher Schupp mit, dass auf dem Boden und auf dem Vorplatz des Buswartehäuschens der Grundschule Pflastersteine verlegt worden sind. Dies soll einen Beitrag dafür leisten, dass die Busse bei Regenwetter nicht so verschmutzt werden.