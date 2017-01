Bad Säckingen Der Januar war fest in der Hand des Winters

Der Januar 2017 ist der Drittkälteste seit mehr als 50 Jahren. Die Sonne scheint zu selten und es gab zu wenig Niederschlag.

Nach 1985 (-5,2 Grad Celsius) und 1987 (-3,8 Grad Celsius) war der Januar 2017 in Bad Säckingen mit 28 Frosttagen (Norm: 18,7 Tage), 15 Eistagen (Norm 6,7 Tage) und einer Durchschnittstemperatur von -3,1 Grad Celsius (°C) der drittkälteste Januar seit mehr als 50 Jahren. Der gegenüber der Norm von 1981 bis 2010 2,3 °C zu kalte Monat brachte nur knapp die Hälfte des Januarniederschlags und, bedingt durch den Hochnebel, schien die Sonne nur 83 Prozent des Januarsolls.

Mit Hoch „Yörn“ begann das Jahr, wie das alte aufgehört hatte: sonnig und trocken. Sturmtief „Axel“ brachte am 2. Januar keinen Sturm, aber den Winter mit einer ersten, einen Zentimeter hohen Schneedecke. Am 3. verzeichneten wir mit einer Tageshöchsttemperatur von -0,3 °C den ersten Eistag des Jahres und am 5. stieg die Schneedecke durch weitere Schneeschauer auf sieben Zentimeter an. Nach diesen Schneeschauern wurde es durch Hoch „Angelika“ sonnig und nach einer sternenklaren Nacht hatte Bad Säckingen am Dreikönigsmorgen mit -11,4 °C die kälteste Temperatur seit 4. Februar 2012.

Auch tagsüber stieg die Temperatur am Dreikönigstag nur auf -4,6 °C an, was den vierten Eistag des Winters bedeutete. Ab dem 8. bestimmten die Tiefs „Benjamin“ und „Caius“ mit vielen Wolken und Schneefällen das Wettergeschehen. Nach sieben Zentimetern Neuschnee am 10. stieg die Schneedecke mit 13 Zentimetern auf den höchsten Wert seit 15. Februar 2013 an. Am 12. bescherte Sturmtief „Egon“ neben Böen um 70 Kilometer nach 16 Frosttagen in Folge den ersten frostfreien Tag. In der Nacht auf den 13. stieg die Temperatur auf 7,7 °C an und die Schneedecke schmolz auf einen Zentimeter ab.

Am Abend des 13. gingen die Niederschläge in Schnee über, sodass Bad Säckingen am 15. Januar wieder eine Schneedecke von 14 Zentimetern hatte. Die erste Januarhälfte war 2,2 °C zu kalt, mit 27,2 Litern pro Quadratmeter (l/m²) fielen 33 Prozent des langjährigen Januar-Niederschlags und mit 16 Stunden schien die Sonne erst 29 Prozent des Januarsolls. Ab Beginn der zweiten Januarhälfte bestimmte das Hoch „Brigitta“ mit einem Wechsel aus Hochnebel, Sonne, Frost und Dauerfrost das trockene, ruhige Hochdruckwetter.

Am 24. sorgte ein Kaltlufttropfen in 5,5 Kilometern Höhe für dichte Bewölkung und leichten, nicht messbaren Schneegriesel. Nach dieser Störung sorgten die Hochs „Christa“ und „Doris“ in den Folgetagen für ruhiges, kaltes Hochdruckwetter. Nach elf Eistagen in Folge stiegen die Tageshöchsttemperaturen am 27. wieder in den positiven Bereich. Im Laufe des 30. war es mit den winterlichen Sibirienhochs vorbei. Tief „Hubert“ hatte neben Tauwetter Regen im Gepäck. Somit wurde das Niederschlagsdefizit, zuvor fiel erst ein Drittel des Januarniederschlages, etwas abgeschwächt.