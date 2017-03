Bad Säckingen Der Gebraucht-Fahrradmarkt bei Riedl-Leirer bietet eine große Auswahl, vor allem für junge Radler

Der Gebraucht-Fahrradmarkt auf dem Parkplatz von Riedl-Leirer lockt viele Schnäppchenjäger an. Der Skiclub Hotzenwald als Veranstalter freut sich über den Ansturm, auch bei der Bewirtung.

Ab 9 Uhr wurde am Samstag beim 27. Bad Säckinger Gebraucht-Fahrradmarkt der Parkplatz von Radsport Riedl-Leirer in Bad Säckingen gestürmt. Die Helfer des Skiclubs Hotzenwald hatten alle Hände voll zu tun, weil jeder als erstes ein Schnäppchen machen wollte, bevor es ihm jemand anders vor der Nase wegschnappte. Veranstalter war in diesem Jahr der Skiclub Hotzenwald, der die Bewirtung übernommen hatte und zehn Prozent des Verkaufserlöses erhielt. Der Skiclub verwendet das Geld für seine Jugendarbeit.

285 gebrauchte Fahrräder wurden angeboten. Vom Rad für Erwachsene bis zum Rad für Kleinkinder, zudem E-Bikes, Kindersitze, Helme, Fahrradanhänger und anderes Zubehör suchten Käufer und viele wurden auch gefunden. Wie immer gingen die besten Stücke gleich in der ersten Stunde zwischen 9 und 10 Uhr weg wie warme Semmeln, rund 150 Räder von insgesamt verkauften 177. In diesem Jahr war das Angebot an gebrauchten Fahrrädern, Dreirädern und mehr für Kinder besonders groß, was die Familien freute, sie hatten eine breite Auswahl. Schließlich steht Ostern vor der Tür und die Fahrradsaison beginnt.